يورو 2020: إيطاليا "ليست خائفة" من نهائي البطولة في ويمبلي وانجلترا "تخوض التجربة للفوز على الكبار"

قبل 14 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، استاد ويمبلي، شمال غربي لندن، يستعد لنهائي 2020 تاريخي

قال المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي إن منتخب بلاده ليس خائفا من مواجهة نظيره الانجليزي على أرضه في المباراة النهائية في بطولة يورو 2020 لكرة القدم، في حين وصف المدافع الانجليزي جون ستونز المباراة المرتقبة بأنها ستكون "أكثر تميزا".

وسوف تقام المباراة في استاد ويمبلي، شمال غربي لندن، يوم الأحد.

وتسعى إيطاليا لإحراز اللقب الأوروبي للمرة الثانية بعد فوزها به أول مرة عام 1968.

ولم يفز الفريق الانجليزي بهذا اللقب القاري من قبل. والبطولة الرئيسية الوحيدة التي فازت بها انجلترا هي كأس العالم عام 1966 الذي أقيمت مباراته النهائية في استاد ويمبلي.

وقال بونوتشي، الظهير الأوسط لنادي يوفنتوس، في مؤتمر صحفي الجمعة: "اللعب على أرضهم (الفريق الانجليزي) لا يخيفنا".

وأضاف: "لا نفكر سوى في لعب كرة القدم والاستمتاع، وما دون ذلك ما هو إلا من قبيل الثرثرة. وستشهد أرض الملعب أفضل عرض لكرة القدم الأوروبية والعالمية تقدمه إيطاليا وانجلترا والحكام".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ليوناردو بونوتشي: المباراة "شباب في مواجهة كبار سن"

وتابع: "نتطلع لمنازلتهم على أرض الملعب رغم أن معظم المشجعين الحاضرين سيكونون بريطانيين. نسعى لأن نقدم حدثا تاريخيا وأداء رائعا وسنرى كيف ستنتهي المباراة".

وستوكل إلى الثنائي الدفاعي بونوتشي، 34 عاما، وكابتن المنتخب الإيطالي جيورجيو تشيليني، 36 عاما، مهمة المهاجمين الإنجليزيين هاري كين ورحيم سترلينغ، نجم منتخب إنجلترا، في هذه البطولة.

وابتسم بونوتشي قائلا: "شباب في مواجهة كبار سن".

" تجربة للفوز"

وقال جون ستونز، مدافع الفريق الانجليزي، إن المباراة المرتقبة التي تعتبر أول مباراة نهائية مهمة يخوضها منتخب بلاده للرجال منذ 1966 ستكون "أكثر تميزا" لكونها تقام على أرض فريقه.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، جون ستونز: أعتقد أنه شيء لم نكن نحلم به إلا في بداية البطولة.

وقال ستونز: "إنها مباراة مهمة، وما يجعلها أكثر تميزا هو أنها تقام على ملعب ويمبلي".

وتابع: "أعتقد أنه شيء لم نكن نحلم به إلا في بداية البطولة. نحن هنا الآن لخوض التجربة والفوز بها، وأعتقد أننا تطورنا أكثر وأكثر على مدار البطولة".

ومع عودة المشجعين إلى مدرجات ويمبلي خلال البطولة، قال ستونز: "لقد ازدهر أداؤنا بسبب المشجعين. نحن عاجزون عن شكرهم لدعمهم لنا في الأوقات الجيدة والعصيبة، فهم يساندوننا في بريطانيا وخارجها ودعمهم مهم لنا كلاعبين. وسنلعب من أجلهم مرة أخرى يوم الأحد".

وفيما يتعلق بثنائي الدفاع الإيطالي تشيليني وبونوتشي، أعرب ستونز عن إعجابه "بما قاما به في مسيرتيهما الكروية والطريقة التي يخوضان بها المباراة كمحترفين".