يورو 2020: مشجعو إنجلترا وإيطاليا قبل نهائي بطولة كأس أمم أوروبا

قبل 36 دقيقة

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استعد مشجعو إنجلترا وإيطاليا مبكرا للمباراة التاريخية بين الفريقين على ملعب ويمبلي في نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

فقد وصل حوالي 60 ألف مشجع إنجليزي إلى ملعب المباراة، التي يتابعها الملايين عبر شاشات التلفزيون.

وتوافد مئات المشجعين الإيطاليين إلى إنجلترا لحضور المباراة في ويمبلي، ومساندة فريقهم في نهائي البطولة.

ويأمل المنتخب الإنجليزي - "الأسود الثلاثة" - في الفوز بأول لقب له في البطولة الأوروبية، وأول فوز كبير منذ كأس العالم عام 1966.

وفي المقابل، تسعى إيطاليا، بطلة العالم 4 مرات، إلى تكرار إنجاز عام 1968، عندما حصد منتخبها البطولة الأوروبية الوحيدة في تاريخه.

وإليكم مجموعة من الصور، بينما يستعد المشجعون من البلدين للمباراة.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، بعض المشجعين الإنجليز اعتبروا المباراة معركة ستكتب تاريخا جديدا لإنجلترا في بطولات أمم اوروبا

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، مشجعات إيطاليات يرفعن علم إيطاليا على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي في فرنسا

صدر الصورة، ACTION IMAGES VIA REUTERS التعليق على الصورة، استغل هذا المشجع المناسبة لإظهار شعار المنتخب الإنجليزي، الأسود الثلاثة، المرسوم على ظهره

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، مشجعو إيطاليا أثناء الوصول إلى لندن لحضور المباراة وتشجيع فريقهم في ملعب ويمبلي

صدر الصورة، ACTION IMAGES VIA REUTERS التعليق على الصورة، مشجعات إنجليزيات يهتفن ويغنين باسم منتخب إنجلترا من فوق حافلة نقل عام خارج ملعب المباراة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، مشجعة إيطالية ترفع علم إيطاليا على الشاطئ لمؤزارة منتخب بلادها

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، يعبر هذا الطفل عن سعادته وفخره بالمنتخب الإنجليزي أمام جدارية للاعبي كرة القدم

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، شواطئ إيطاليا كانت ترفرف فيها الأعلام تشجيعا للمنتخب، وحرص السياح على رفع أعلام إيطاليا أيضا.