يورو 2020: رسائل دعم من الملكة إليزابيث الثانية وبوريس جونسون للفريق الإنجليزي قبل مباراته الحاسمة

دوغ فولكنر , بيكي مورتون

بي بي سي

قبل 12 دقيقة

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، تقدم الملكة لبوبي مور كأس جول ريميه لفوزه بكأس العالم عام 1966

بعثت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ورئيس الوزراء بوريس جونسون، رسائل دعم إلى المنتخب الإنجليزي قبل نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2020.

ويلعب المنتخب الذي يتولى إدارته الفنية غاريث ساوثغيت، مع إيطاليا على ملعب ويمبلي، اليوم الأحد، الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.

وتنص رسالة الملكة على ما يلي "منذ 55 عاما كنت محظوظة بتقديم كأس العالم إلى بوبي مور، ورأيت ما يعنيه، بالنسبة للاعبين والإدارة وموظفي الدعم، الوصول إلى نهائي إحدى البطولات الدولية الكبرى لكرة القدم والفوز بها".

"أريد أن أبعث إليكم جميعا تهنئتي وتهنئة عائلتي على بلوغ نهائي بطولة أوروبا، وأتمنى أن يسجل التاريخ ليس فقط نجاحكم، ولكن أيضا الروح والالتزام والكبرياء الذين تعاملتم بهم مع أنفسكم".

وفي رسالته، أخبر بوريس جونسون الفريق أنه "صنع التاريخ بالفعل" من خلال تأهل إنجلترا إلى نهائي مسابقة دولية كبرى للمرة الأولى منذ 55 عاما.

وقال "لقد كونت مجموعة من الإخوة الذين يبدو أن طاقتهم ومثابرتهم وعملهم الجماعي، والموهبة المطلقة، يتألقون في كل ما يفعلونه".

"لقد رفعتم معنويات البلد بأسره، وغدا نعلم أنه يمكنكم رفع هذا الكأس أيضا"، وأردف "نحن لا نأمل فقط أو نصلي. نحن نؤمن بك يا غاريث وبفريقك الرائع".

"نيابة عن الأمة بأسرها، حظا سعيدا".

في غضون ذلك، وصف زعيم حزب العمال السير كير ستارمر الفريق بأنه "قدوة"، وحثهم على "أن يأتوا بالكأس إلى الوطن".

وقال "داخل الملعب وخارجه، أظهرتم أفضل ما في إنجلترا خلال هذه البطولة".

"لقد كنتم شجعانا مثل الأسود الثلاثة على شارتنا. وعلى الرغم من أولئك الذين حاولوا تقويضكم، فقد استخدمتم موقعكم للدفاع عن قيمنا المشتركة كدولة".

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، الملكة التقت غاريث ساوثغيت في عام 2002

"مثير للغاية"

وقال دوق كامبريدج، الأمير ويليام "يا له من أداء ! . لقد لعب كل عضو في الفريق دوره".

"لا أصدق حقا أن هذا يحدث. مثير للغاية. أتمنى لكم حظا سعيدا".

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال ساوثغيت "لقد كان من الرائع تلقي الرسالة من الملكة ورئيس الوزراء إلى كل الفريق، والاعتراف بأن اللاعبين قد قاموا بالأمر بالطريقة الصحيحة".

"لكننا في نهائي ونحن هنا للفوز. الآن نريد أن نذهب ونأتي الكأس إلى الوطن"، أضاف ساوثغيت.

في وقت سابق من أمس السبت، اصطف المشجعون على الطريق بينما كانوا يهتفون لحافلة الفريق من مجمع التدريب في إنجلترا بالقرب من بورتون أبون ترينت. ويقيم الفريق في واتفورد، بالقرب من ملعب ويمبلي.

ومن جانبه، قال قائد المنتخب هاري كين "رؤية الجماهير في الشارع ورؤية الاستقبال الذي حظينا به، فقد أظهر لنا مدى ضخامة هذه المناسبة".

"نحن نعلم مدى أهمية ذلك للجماهير الإنجليزية، لذلك نحن فخورون بتمثيلهم ونأمل أن نفتخر بهم ليلة الغد".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تم تزيين شارع داونينغ ستريت بأعلام سانت جورج قبل المباراة

الملكة ليست هي الشخص الوحيد الذي يتمنى التوفيق لفريق إنجلترا، بينما كشف كين عن أن الممثل توم كروز قد اتصل بالفريق.

وقال لبي بي سي "لقد اتصلنا بالفعل بتوم كروز مساء أمس".

وأضاف كين "كنا محظوظين بما يكفي لمشاهدة أحد أفلامه، لذلك أعتقد أنه كان هنا في بريطانيا، وقد اتصل بنا للتو فقط ليتمنى لنا الأفضل كمجموعة. لذلك كان ذلك أمرا رائعا منه".

"لست متأكدا من وجوده في النهائي، لكن كرة القدم هي جزء كبير من العالم ومن الجيد الحصول على هذا الدعم".