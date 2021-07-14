ليونيل ميسي يوافق على البقاء في برشلونة بأجر مخفض

غوليم بالاغ

كاتب إسباني متخصص في كرة القدم

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، David Ramos التعليق على الصورة، ميسي حاليا في إجازة بعد فوزه بكأس "كوبا أمريكا"

وافق ليونيل ميسي على البقاء في فريق برشلونة حتى عام 2026 بموجب صفقة تتضمن خفض راتبه بنسبة النصف.

ويعتمد الإعلان عن الاتفاق على مغادرة لاعبين آخرين بما يسمح لبرشلونة بتمويل مستحقات قائد منتخب الأرجنتين المالية.

وكان ميسي، البالغ 34 عاما، لاعبا حرا بعد انتهاء عقده - الذي ينص على أن راتبه هو 123 مليون جنيه إسترليني في الموسم - في 30 يونيو/ حزيران الماضي.

وهو حاليا في إجازة بعد فوزه بكأس "كوبا أمريكا" كما أنه لم يتم الانتهاء بعد من التفاصيل الدقيقة للعقد.

وتمثل إعادة توقيع ميسي العقد الهدف الرئيسي لرئيس مجلس الإدارة الجديد جوان لابورتا في موسم الصيف.

ويبحث برشلونة صفقة تبادل تشمل المهاجم أنطوان غريزمان ولاعب وسط أتلتيكو مدريد شاول نيغيز، بهدف خفض فاتورة الأجور.

وجرى بيع لاعبين مهمين مثل جونيور فيربو وجان كلير توديبو وكارليس ألينا لأسباب تتعلق بالميزانية - ولكن ينبغي أيضا لأسماء كبيرة أخرى أن تغادر.

وكان قد جرى حديث عن انتقال ميسي إما إلى باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي، حيث سيجتمع مجددا بمدربه السابق في برشلونة بيب غوارديولا، بالإضافة إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم والذي كان ينوي سابقا أنه يجربه.

وميسي هو الهداف القياسي لبرشلونة برصيد 672 هدفا وفاز بعشر ألقاب في الدوري الإسباني وبأربعة دوري أبطال أوروبا وبكأس ملك إسبانيا سبع مرات، بالإضافة إلى حصوله على الكرة الذهبية في ست مناسبات، هذه عدد قياسي.

وعلى الرغم من كونه أحد أكثر اللاعبين تتويجا وذكاء في العصر الحديث - ويمكن القول في جميع الأوقات - إلا أن الأسئلة حول افتقاره إلى التأثير على المسرح الدولي قد تبقى عالقة بميراثه الكروي.