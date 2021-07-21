أولمبياد طوكيو 2020: رئيس اللجنة المنظمة لا يستبعد إلغاء الألعاب

قبل 22 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، توشيرو موتو وعد بمناقشة الوضع.

لا يستبعد رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 إلغاء الألعاب الأولمبية.

وقال توشيرو موتو إنه سيراقب عدد الإصابات و "يناقش" الوضع إذا لزم الأمر.

وقد ثبتت إصابة أكثر من 70 شخصا مرتبطين بالألعاب قبل حفل الافتتاح الجمعة.

وجاءت تصريحات موتو في اليوم الذي قال فيه رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إن الإلغاء "لم يكن خيارا مطروحا أبدا".

وأعلنت اليابان في وقت سابق من هذا الشهر أن الألعاب ستقام في أماكن خالية من الجمهور - على الرغم من القلق المتزايد بشأن وضع كوفيد.

وقال موتو، عندما سئل في مؤتمر صحفي، إن كان من الممكن إلغاء الألعاب حتى في هذه المرحلة المتأخرة: "سنواصل المناقشات إذا كان هناك ارتفاع في عدد الحالات".

وأضاف: "في هذه المرحلة قد ترتفع أو تنخفض حالات الإصابة بفيروس كورونا، لذلك سنفكر فيما يجب أن نفعله إذا تغير الوضع".

وعلى الرغم من أن الألعاب لن تبدأ رسميا حتى الجمعة، فإن الأحداث الرياضية بدأت مع بدء مسابقات لعبة سوفتبول وكرة القدم للسيدات الأربعاء.

وثبتت في وقت سابق من هذا الأسبوع إصابة لاعبي كرة قدم من جنوب إفريقيا مقيمين في قرية الرياضيين بفيروس كورونا. كما ثبت إصابة لاعب كرة طائرة شاطئية تشيكي بالفيروس بعد ذلك.

وتأكدت إصابة 71شخصا من المشاركين في أولمبياد طوكيو، ومن بين هؤلاء لاعبون معتمدون، بالفيروس حتى الآن.

وكانت أولمبياد 2020 وأولمبياد المعاقين قد أجلت لمدة عام بسبب وباء فيروس كورونا.

وهذا هو التأخير الأول في التاريخ الحديث للألعاب الذي يبلغ 124 عاما.

التعليق على الصورة، اللاعبون تفننوا في التدريب خلال الإغلاق.

ومن المقرر أن يبدأ حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في 23 يوليو/ تموز، على الرغم من أن الحدث الأول للألعاب - وهي لعبة سوفتبول بين اليابان وأستراليا - تم الأربعاء.

وتنتهي الألعاب الأولمبية في 8 أغسطس/آب، ومن المقرر أن تبدأ الألعاب الأولمبية للمعاقين في 24 أغسطس/آب وتنتهي في 5 سبتمبر/أيلول.

لكن هناك غضب عام بشأن قيود فيروس كورونا.

ويشعر الناس في اليابان بالقلق أيضا بشأن تدفق عشرات الآلاف من الأشخاص ممن لهم علاقة بالحدث وتأثير ذلك في معدلات الإصابة.

وتواجه مدينة طوكيو المضيفة موجة جديدة من الإصابات إذ سجلت 1387 حالة إصابة الثلاثاء.

وتخضع اليابان حاليا لحالة طوارئ ستظل سارية حتى 22 أغسطس/آب.