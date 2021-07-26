أولمبياد طوكيو 2020: اليابانية موميجي نيشيا تدخل التاريخ بفوزها بذهبية التزلج على الألواح وعمرها 13 عاما

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دخلت اليابانية موميجي نيشيا، البالغة من العمر 13 عاما فقط، التاريخ يوم الاثنين بفوزها بأول ميدالية ذهبية أولمبية على الإطلاق في التزلج على الألواح للسيدات خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

واعتلت نيشيا منصة التتويج مع البرازيلية رايسا ليل، 13 عاما أيضا، والتي حصلت على الميدالية الفضية، واليابانية فونا ناكاياما، 16 عاما، والتي حصلت على البرونزية.

ووُصفت منصة التتويج، التي شهدت اعتلاء اللاعبات الثلاث بمتوسط عمر 14 عاما و191 يوما، بأنها أصغر منصة تتويج فردي في تاريخ الألعاب الأولمبية.

وكانت أصغر بطلة أولمبية على الإطلاق هي مارجوري غيسترينغ، والتي فازت بلقب الغطس من منصة متحركة في أولمبياد برلين عام 1936، والتي كانت تبلغ وقتها من العمر 13 عاما و267 يوما، أي أصغر من نيشيا بـ 63 يوما.

وحصدت الدولة المضيفة مجموعة من الميداليات الذهبية في التزلج على الألواح بعد فوز يوتو هورغومي في منافسات الرجال.

وتعثرت نيشيا واخفقت في الهبوط في أول حركتين لها، بيد أنها نجحت في آخر ثلاث حركات لتنتهي بنتيجة 15.26، متجاوزة رصيد ليل التي سجلت 14.64، وابتسمت سعيدة عندما تأكد فوزها بالميدالية الذهبية.

وتعد ليل، البالغة من العمر 13 عاما و203 أيام، أصغر بطلة أولمبية تفوز بميدالية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، نيشيا على منصة التتويج مع البرازيلية رايسا ليل، 13 عاما أيضا، واليابانية فونا ناكاياما، 16 عاما

وعلى الرغم من ذلك لا يزال من الممكن تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم غيسترينغ في هذه الأولمبياد.

إذ ستصبح اللاعبة سكاي براون، البالغة من العمر 13 عاما و 28 يوما، أصغر لاعبة أولمبية بريطانية تنافس في التزلج على ألواح عادية "سكيت بورد" يوم الأربعاء 4 أغسطس/آب.

كما تنافس اليابانية كوكونا هيراكي، 12 عاما و 343 يوما، في نفس اللعبة.