أولمبياد طوكيو 2020: شبكة تلفزيونية كورية جنوبية تعتذر عن تعليقات مسيئة بحق وفود مشاركة في حفل الافتتاح

قبل 11 دقيقة

صدر الصورة، Press Eye التعليق على الصورة، المحطة الكورية استخدمت صورا لمفاعل تشرنوبل عند الإشارة إلى الوفد الأوكراني

اعتذرت محطة تلفزيونية في كوريا الجنوبية بعد استخدامها صورا وتعليقات مسيئة وغير لائقة عند الإشارة إلى وفود البلدان مشاركة في احتفال افتتاح أولمبياد طوكيو الجمعة.

واستخدمت محطة أم بي سي صور بيتزا للإشارة إلى إيطاليا ومشاهد فوضى للإشارة إلى هايتي وصورا لمفاعل تشرنوبيل للإشارة أوكرانيا وصور سمك السلمون كممثل للنرويج.

واستخدمت هذه الصور بينما كان اللاعبون يدخلون الملعب في الاحتفال الافتتاحي.

ووصفت المحطة في تعليقها على صور جزر مارشال بأنها "كانت موقعا للتجارب النووية الأمريكية" ، أما سوريا فوصفتها بالبلد الذي تدور فيه حرب أهلية منذ عشر سنوات.

وأصدرت المحطة التلفزيونية بيانا تعتذر فيه للمشاهدين والبلدان عن ما وصفته "بالصور والتعليقات غير اللائقة".