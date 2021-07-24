مانشستر يونايتد: سولشاير يوقع عقدا جديدا مع الشياطين الحمر

قبل 42 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سولشاير أعرب عن سعادته بالبقاء مع مانشستر يونايتد بعد بناء فريق يمكنه المنافسه

وقع المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير، عقدا جديدا لتدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حتى عام 2024، مع خيار البقاء لمدة عام إضافي حتى 2025.

وتولى المدرب النرويجي، 48 عاما، مسؤولية تدريب الشياطين الحمر بشكل كامل منذ مارس/آذار 2019 ، بعد ثلاثة أشهر من إشرافه بشكل مؤقت على الفريق عقب رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأعرب سولشاير عن سعادته بتوقيع العقد الجديد والاستمرار مع الفريق، الذي قاده إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ونهائي الدوري الأوروبي الذي خسره الفريق.

ومن جانبها أكدت إدارة النادي ثقتها في المدرب النرويجي، وقال إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد: "نحن أكثر ثقة من أي وقت مضى أننا تحت قيادة أولي سولشاير، نسير في الاتجاه الصحيح".

وأضاف، " لقد عمل أولي وطاقمه بلا كلل على وضع أسس للنجاح على المدى الطويل داخل أرض الملعب".

وأكد وودوارد على أن نتائج ما فعله سولشاير "أصبحت واضحة كثيرا" خلال الموسمين الماضيين، ونتطلع جميعا إلى رؤية هذا الفريق المثير يتطور بشكل أكبر في السنوات المقبلة.

وأبرز ما فعله المدرب النرويجي مع الفريق من وجهة نظر وودوارد هو "تحقيق التقدم من خلال مزيج من المواهب الشابة من أبناء النادي والاستعانة بلاعبين من الدرجة الأولى من الخارج، وجميعهم يلعبون كرة القدم الهجومية وهي إحدى أفضل تقاليد مانشستر يونايتد."

قضى سولشاير 11 موسما كلاعب مع يونايتد، وسجل هدف الفوز التاريخي في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999.

وأصبح رابع مدير دائم لمانشستر يونايتد منذ تقاعد السير أليكس فيرغسون، في 2013، وكان أول عقد لمدة ثلاث سنوات في مارس/ آذار 2019.

وقاد سولشاير الفريق إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز في أول موسم كامل له، كما وصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي قبل أن يخسر أمام إشبيلية.

وفي الموسم الماضي، جاء في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق 12 نقطة، بينما خسر أمام فيا ريال بركلات الترجيح في نهائي الدوري الأوروبي.

وتأتي أنباء صفقة سولشاير الجديدة بعد تأكيد ضم الجناح الإنجليزي جادون سانشو، مقابل 73 مليون جنيه إسترليني من بروسيا دورتموند.

وقال سولشاير "الكل يعرف شعوري تجاه هذا النادي."

وعن الفريق الذي بناه، أضاف: إنه وقت مثير لمانشستر يونايتد. لقد بنينا فريقا يتمتع بتوازن جيد من الشباب واللاعبين ذوي الخبرة المتعطشين للنجاح".

وأثنى على مساعديه من المدربين، "لدي فريق تدريب رائع يعمل معي ونحن جميعا على استعداد للخطوة التالية في رحلتنا".