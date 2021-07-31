أولمبياد طوكيو: عداءة نيجيرية تخرج من الألعاب بعد نتيجة اختبار المنشطات

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خرجت العداءة النيجيرية بليسينغ أوكاغبار من أولمبياد طوكيو بعد إيقافها عن اللعب لإخفاقها في اختبار المنشطات.

وفازت النيجيرية، منافسة البريطانية دينا آشر سميث، في سباق 100 متر يوم الجمعة. وكان من المقرر أن تشارك في الدور قبل النهائي يوم السبت.

وقالت وحدة نزاهة ألعاب القوى إن اختبار المنشطات للاعبة البالغة من العمر 32 عامًا كان إيجابيًا لهرمون النمو البشري بعد إجراء فحص في 19 يوليو/تموز.

وأعلنت الوحدة أنه تم إخطار أوكاغبار بإيقافها المؤقت يوم السبت.

وأضافت أنها لن تقدم أي تعليق آخر في هذه المرحلة.

وسجلت أوكاغبار، الحائزة على الميدالية الفضية في الوثب الطويل في الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008، وقتًا قدره 11.05 ثانية في سباق 100 متر، وكانت مستعدة لمواجهة آشر سميث والجامايكية إيلين طومسون-هيراث في أول نصف نهائي.

وتأتي هذه الأخبار بعد يومين من إعلان أن 10 رياضيين نيجيريين آخرين غير مؤهلين للألعاب.

وقضت وحدة نزاهة ألعاب القوى بأنه لا يمكنهم المشاركة بسبب عدم الامتثال لمتطلبات اختبار المنشطات خارج المنافسة في الفترة التي تسبق الأولمبياد.

وتم تعليق أوتيينو أوديامو إثر نتيجة إيجابية لفحص المنشطات.

ولن يشارك العداء الكيني مارك أوتينو أوديامبو في دورة الألعاب بعد أن ثبت حصوله على مادة منشطة محظورة.

وكان من المقرر أن يخوض أوديامبو منافسات 100 متر يوم السبت لكن تم إيقافه مؤقتا.

ونفى أوديامبو أي علم بالانتهاك وطلب إعادة اختبار عينة بوله.