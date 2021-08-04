كريستيان إريكسن: إنتر ميلان يقول إن اللاعب "في حالة بدنية ممتازة"

قبل 31 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، خضع إريكسن لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب

قال نادي إنتر ميلان الإيطالي إن كريستيان إريكسن في "حالة عقلية وبدنية ممتازة"، وذلك بعد أول زيارة يقوم بها اللاعب لمقر التدريب منذ إصابته بنوبة قلبية في بطولة يورو 2020.

وعاد لاعب كرة القدم الدنماركي إلى ناديه الإيطالي للمرة الأولى منذ سقوطه على أرض الملعب في المباراة الافتتاحية ليورو 2020 بين منتخب بلاده ومنتخب فنلندا.

ولا يزال اللاعب في فترة نقاهة للتعافي من آثار الحادث. وخضع لاعب توتنهام السابق، 29 سنة، لعلاج تضمن تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.

والتقى إريكسن زملاءه ومدربيه الأربعاء في مركز صانينغ للتدريب التابع للنادي الإيطالي.

وقال بطل الدوري الإيطالي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "إريكسن يتحسن، وهو في حالة بدنية وعقلية ممتازة".

وأضاف البيان أن اللاعب يسير وفق برنامج التعافي الذي وضعه أطباء دنماركيون في كوبنهاغن، والذين ينسقون أيضا من أجل المتابعة الطبية للاعب".

وبحسب البيان فإن "الفريق الطبي للإنتر سوف يطلع على مستجدات الحالة الصحية للاعب خلال فترة التعافي".

وقال أنتوني تايلور، حكم المباراة التي شهدت الحادث، لبي بي سي إنه أدرك فورا أن إريكسن يعاني من مشكلة ما عندما سقط أرضا خلال المباراة.

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي كان قريبا منه هو كرة ارتطمت بركبته".