ليونيل ميسي لن يستمر في صفوف برشلونة الإسباني

قبل ساعة واحدة

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أعلن نادي برشلونة الإسباني أن نجمه الأرجنتيني لونيل ميسي لن يستمر مع فريق كرة القدم نظرا "لعوائق مالية وهيكلية".

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة منذ بداية يوليو الماضي ويمكنه الانتقال إلى أي فريق آخر في صفقة انتقال حر.

وكان ميسي قد اتفق منذ أسابيع على تجديد تعاقده مع برشلونة مقلصا راتبه الشهري ولكن الخطوة كانت تعتمد على بيع عدد من اللاعبين لتأمين الأموال اللازمة لدفع راتب ميسي.

وقال برشلونة في بيان "الطرفان يشعران بالأسف الشديد لعدم تحقيق ما كان يرغب فيه اللاعب والنادي على حد سواء".

وأضاف برشلونة أن ميسي كان على وشك تمديد مسيرته مع برشلونة المتواصلة منذ 21 عاما بتوقيع عقد جديد الخميس ولكن الصفقة لم تتم ملقيا باللوم على الدوري الإسباني الممتاز وقواعده.