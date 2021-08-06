ميسي: قصة الأسطورة الذي رفض البابا وصفه بـ "الرب"

قبل ساعة واحدة

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في تطور وصفته وسائل الإعلام الأرجنتينية بـ "القنبلة" ذات الارتدادات العالمية، أعلن نادي برشلونة الإسباني أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يستمر مع فريق كرة القدم نظرا بسبب "عوائق مالية وهيكلية".

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة منذ بداية يوليو/تموز الماضي، ويمكنه الانتقال إلى أي فريق آخر في صفقة انتقال حر.

وقال نادي برشلونة في بيان بهذا الشأن إن ميسي كان على وشك تمديد مسيرته مع برشلونة المتواصلة منذ 21 عاما بتوقيع عقد جديد الخميس، ولكن الصفقة لم تتم ملقيا باللوم على الدوري الإسباني الممتاز وقواعده.

وكان ميسي قد اتفق منذ أسابيع على تجديد تعاقده مع برشلونة مقلصا راتبه الشهري، ولكن الخطوة كانت تعتمد على بيع عدد من اللاعبين لتأمين الأموال اللازمة لدفع راتب ميسي.

وبذلك بات أصبح اللاعب الأبرز في عالم كرة القدم اليوم والبالغ من العمر 34 عاما من دون تعاقد بعد أن انتهى عقده رسميا مع نادي برشلونة.

وقد جاء ذلك بعد أقل من شهر من نجاح ميسي صاحب الكرة الذهبية 6 مرات، في قيادة منتخب بلاده لإنهاء انتظار دام 27 عاماً لإحراز لقب قاري له ولمنتخب بلاده من خلال احراز كوبا أمريكا بالفوز على البرازيل 1-صفر في المباراة النهائية.

وتقول مجلة فوربس إن ميسي حصل خلال مسيرته الاحترافية على أكثر من مليار دولار وهو رابع رياضي يحقق ذلك بعد أسطورة الغولف الأمريكي تايغر وودز و الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر جونيور ونجم كرة القدم ومنافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

فما هي حكاية الأسطورة ميسي؟

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ولد ليونيل اندريس ميسي موتشيتيني في 24 يونيو/ حزيران من عام 1987 في روزاريو بالأرجنتين وبدأ لعب كرة القدم منذ طفولته، وفي عام 1995 انضم إلى فريق الأشبال في نادي نيويول أولد بويز (نادي كرة قدم من الدرجة الأولى ومقره في روزاريو). بحسب دائرة المعارف البريطانية.

وجذبت مهارات ميسي الهائلة انتباه الأندية المرموقة على جانبي المحيط الأطلسي، في سن الـ 13 انتقل وعائلته إلى برشلونة حيث بدأ اللعب مع فريق نادي برشلونة تحت 14 عاما وقد سجل 21 هدفا في 14 مباراة لفريق الناشئين وسرعان ما تقدم للفريق الأول وشارك في أول مباراة غير رسمية له مع نادي برشلونة عندما كان يبلغ من العمر حينئذ 16 عاما.

في موسم 2004-2005 أصبح ميسي، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 17 عاما، أصغر لاعب وهداف الدوري الإسباني. وعلى الرغم من بنيته المتواضعة حيث يبلغ طوله 1.7 مترا ووزنه 67 كيلوغراما إلا أنه كان قويا ومتوازنا ومتعدد الادوار في الميدان، وهو سريع ودقيق ويلعب بقدمه اليسرى ويوزع التمريرات ويمكنه أن يشق طريقه بسهولة عبر الدفاعات المتماسكة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لعب النجم الأرجنتيني 778 مباراة بقميص الفريق الكاتالوني

وفي عام 2005 حصل على الجنسية الإسبانية، وفي العام التالي فاز ميسي وبرشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا (بطولة الأندية الأوروبية).

ولعب النجم الأرجنتيني 778 مباراة بقميص الفريق الكاتالوني وهو رقم قياسي لم يحققه لاعب آخر في تاريخ النادي.

وأحرز ميسي مع برشلونة 672 هدفا، كما فاز بـ 10 ألقاب في الدوري الإسباني و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وذلك إلى جانب فوزه بالكرة الذهبية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم 6 مرات.

أين يمكن أن تكون محطة ميسي المقبلة؟

قبل عام واحد فقط، أراد ميسي تطبيق الانتقال المجاني، لكن برشلونة رفض ذلك وقال النادي الكاتالوني حينئذ إن من يريد أن يشتري ميسي عليه أن يدفع 700 مليون يورو (624 مليون جنيه إسترليني). والآن زالت تلك القيود.

لفترة طويلة سادت توقعات بأنه سيتم لم شمل ميسي مع مدرب برشلونة السابق بيب غوارديولا في مانشستر سيتي.

ولكن مع تعاقد السيتي مع جاك غريليش مقابل رقم قياسي في انجلترا قدره 100 مليون جنيه إسترليني، فضلا عن التوجه لانتقال هاري كين مهاجم توتنهام للسيتي أيضا مقابل مبلغ كبير، تراجعت احتمالات انتقال ميسي للنادي الإنجليزي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قاد ميسي منتخب بلاده لإنهاء انتظار دام 27 عاماً لإحراز لقب قاري له ولمنتخب بلاده من خلال احراز كوبا أمريكا

لذلك رجح خبير كرة القدم الفرنسي جوليان لورينز في حديث لبي بي سي انتقال ميسي لنادي باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية تحت عنوان عريض "صدمة عالمية... هل سيكون باريس سان جرمان هو ناديه الجديد"، مشيرة الى أن النادي الفرنسي كان "المرشح الرئيسي لإضافته إلى نجومه" أمثال كيليان مبابي ونيمار.

وأضافت الصحيفة "ميسي في أوج عطائه ومع أنظاره على مونديال قطر، سيواصل المراهنة على كرة القدم الأوروبية"، مشيرة إلى أنه كان يتودد إلى باريس سان جرمان المملوك لقطر لسنوات عديدة.

كما بدأت بعض الفرق الأرجنتينية تحلم بالحصول على خدماته على الرغم من أن الواقع الاقتصادي في الركود في هذه الدولة الأمريكية الجنوبية التي تشهد ركودا كبيرا، من شأنه أن يجعل العودة إلى الوطن حدثا أكثر إثارة للدهشة.

وبدأ هاشتاغ "أهلا ليو" في الانتشار على تويتر حيث ظهرت صور ميسي يرتدي قمصان الأندية العريقة في الارجنتين بوكا جونيورز وريفر بلايت ونيولز أولد بويز وسان لورنزو، بالإضافة إلى أندية أكثر تواضعا مثل نادي ساكاتشيسباس.

"ليس الرب"

ويطلق عشاق نجم كرة القدم الأرجنتيني على ميسي لقب "ديوس" التي تعني "الرب" باللغة الإسبانية لكن بابا الفاتيكان كان له رأي آخر.

ففي مقابلة مع قناة لاسيكستا التلفزيونية الإسبانية، أشاد البابا فرنسيس باللاعب القادم من بلده الأرجنتين لكنه قال إنه لا يجوز وصفه بالرب.

وقال البابا:"يعد هذا من الناحية النظرية تدنيسا للمقدسات، لا يجوز أن تفعلوا هذا، وقد يصفه الناس بالرب بمعنى نعبدك لكن الرب وحده هو الجدير بالعبادة".