أولمبياد طوكيو 2020: طرد مدربة ألمانية من الألعاب بعد لكمها حصاناً

قبل 27 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الحصان "سينت بوي" رفض القفز بشكل متكرر، ما أبكى اللاعبة أنيكا شلو

طُردت مدربة ألمانية من الألعاب الأولمبية بسبب لكمها حصاناً كان يرفض القفز أو الهرولة خلال ألعاب الخماسي الحديث.

وقد سُمعت المدربة كيم راينر على التلفزيون الألماني وهي تحث اللاعبة الباكية أنيكا شلو على "ضرب" الحصان بينما كانت تصارع من أجل السيطرة على الحصان "سينت بوي" خلال جولة القفز الاستعراضي من مسابقة النساء الجمعة.

وكانت شلو متصدرة للمنافسة قبل جولة الفروسية، حيث تُمنح اللاعبات 20 دقيقة فقط للتواصل مع الحصان الذي لم يمتطينه قط.

وقال الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وهو الهيئة المسؤولة عن الخماسي، إنه شاهد لقطات الفيديو التي يبدو أنها تظهر راينر- التي شاركت في أولمبياد 2004 في ألعاب الخماسي الحديث- وهي تضرب الحصان بقبضتها.

وقال الاتحاد في بيان: "إن أفعالها اعتبرت انتهاكاً لقواعد المنافسة الخاصة بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث بما في ذلك الألعاب الأولمبية".

وأضاف البيان أن "المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للخماسي الحديث أعطى بطاقة سوداء لمدربة الفريق الألماني كيم راينر، بتنحيتها عن ممارسة دورها فيما تبقى من الألعاب الأولمبية طوكيو 2020".

وختم البيان بالقول إن "قرار المجلس التنفيذي صدر اليوم في استاد طوكيو قبل استئناف مسابقة الخماسي الحديث للرجال".

لن يكون الحصان "سينت بوي" من بين الخيول التي سيتم امتطاؤها خلال مسابقة الخماسي الحديث للرجال اليوم السبت.