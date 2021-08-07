ميسي: باريس سان جيرمان يجري محادثات مع الأرجنتيني بعد رحيله عن برشلونة

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ليونيل ميسي سجل 672 هدفا لبرشلونة

يجري نادي باريس سان جيرمان محادثات مع ممثلي المهاجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لبحث انضمامه إلى نادي دوري الدرجة الأولى الفرنسي، بعد خروجه من برشلونة.

وعلمت بي بي سي أن ممثل ميسي اتصل بباريس سان جيرمان الخميس بمجرد أن اتضح أن برشلونة غير قادر على الوفاء بالعقد الذي اتفقوا عليه معه.

وتجري محادثات أخرى اليوم السبت وسط تزايد الثقة في إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وصرح نادي برشلونة إن ميسي سيعقد مؤتمرا صحفيا الأحد الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.

وقال النادي الكتالوني، الخميس، إن ميسي، لاعب حر الأن، ولن يبقى في النادي.

وألقى النادي باللوم على "العقبات المالية والهيكلية" في رحيل اللاعب بعد أن قضى 21 عاما فيه.

وقال رئيس برشلونة، جوان لابورتا، الجمعة، إن الإبقاء على ميسي قد يعرض النادي للخطر لـ 50 عاما قادمة.

وأضحى ميسي، 34 عاما، لاعبا حرا منذ الأول من يوليو عندما انتهى عقده مع برشلونة. وكان قد وافق على عقد جديد مدته خمس سنوات بأجور مخفضة - لكن كان لا يزال على النادي خفض فاتورة رواتبه ليستطيع تحمل نفقاته -، لكن النادي لم يكن قادرا على القيام بذلك.

ويعد كابتن المنتخب الأرجنتين، الهداف القياسي لبرشلونة برصيد 672 هدفا، كما فاز بـ 10 ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وسبع بطولات كأس الملك، بالإضافة إلى حصوله على الكرة الذهبية لست مرات.

قال مدرب برشلونة، رونالد كومان، السبت إنه يتمنى حظا أفضل لميسي.

وغرد كومان على تويتر "ما زال من الصعب تفهم أنك لن تلعب لنادي برشلونة بعد الآن".

وأضاف "شكرا على كل ما فعلته لنادينا ليو. لقد استمتعت حقا بالموسم الكامل الذي عملنا فيه معا".

وأردف "أنا معجب بأخلاقيات عملك ورغبتك في الفوز. إنها تجعلك أفضل لاعب في العالم. في الوقت الحالي، أتمنى لك ولعائلتك الأفضل".

وتقول تقارير إن ميسي يشعر بالارتياح لفكرة الانضمام إلى باريس سان جيرمان، نظرا لأنه يعرف عددا من لاعبيه بالفعل.

ولا يزال ميسي قريبا من البرازيلي نيمارن الذي لعب في برشلونة بين عامي 2013 و 2017 قبل أن يرتفع سعره إلى رقم قياسي عالمي (200 مليون جنيه إسترليني) عندما انتقل إلى باريس سان جيرمان.

صدر الصورة، Neymar التعليق على الصورة، ميسي في عطلة مع نيمار وباريديس ودي ماريا وفيراتي من باريس سان جيرمان، يوليو/ حزيران

والتقطت صورة لميسي مع نيمار، بالإضافة إلى زملائه الأرجنتينيين أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس ونجم باريس سان جيرمان ماركو فيراتي في عطلة في وقت سابق من هذا الشهر.