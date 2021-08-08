مانشستر سيتي: هي يحتاج الفريق الفائز بالدوري الانجليزي الممتاز إلى مهاجم بديل لأغويرو؟

شمعون حافظ

بي بي سي الرياضية - ويمبلي

قبل 16 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أجل غوارديولا الاستعانة بجاك غيريليش إلى الشوط الثاني من مباراة مان سيتي أمام ليستر سيتي

عندما وجه إليه السؤال عما إذا كانت هزيمة فريقه من ليستر سيتي في بطولة درع الاتحاد الانجليزي بهدف مقابل لا شئ يُعد مؤشرا على حاجة مانشستر سيتي إلى التعاقد مع مهاجم جديد، كانت إجابة بيب غوارديولا حاسمة: "لا".

فكونه المدير الفني الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز دون أن يكون في صفوف فريقه رأس حربة مشهور طوال المسابقة تقريبا الموسم الماضي، يبدو أن الأمر لا يزعج غوارديولا على الإطلاق حتى بعد هزيمة فريقه من ليستر سيتي السبت في ويمبلي بسبب غياب عدد من لاعبي السيتي الموهوبين عن المباراة.

وشارك جاك غيريليش، الذي وقع لمان سيتي الخميس الماضي بمبلغ قياسي هو 100 مليون جنيه استرليني، للمرة الأولى في اللعب للفريق الإنجليزي في المباراة كبديل في الشوط الثاني في حين استمر لاعبون مثل رحيم سترلينغ، وكيفن دي بروين، وفيل فودين في خط هجوم مانشستر سيتي.

وصرح غوراديولا، الإسباني الجنسية، يوم الجمعة بأنه "مستعد للتفاوض" على ضم مهاجم توتنهام هاري كين، الذي أشارت تقارير إلى أن صفقة انتقاله قد تصل قيمتها إلى 160 مليون استرليني.

فهل يحتاج مان سيتي إلى كسر الأرقام القياسية للانتقالات مرة أخرى لضم كين، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إلى صفوفه؟

"سيتي يحتاج إلى مهاجم بارع للحفاظ على تقدمه"

بسبب إصابة هداف مان سيتي سيرجيو أغويرو أغلب فترات الموسم الماضي، استمر غوارديولا في التقدم نحو اللقب دون مهاجم صريح. ولم يواجه الفريق أية مشكلة بسبب ذلك، إذ كان مان سيتي صاحب أكبر عدد من الأهداف في الموسم الماضي.

لكن بوجود أغويرو في برشلونة وعدم رضا غابرييل جيزوس عن وضعه الحالي في الفريق، هل يستطيع مان سيتي أن يتحمل عبء الدفاع عن اللقب والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا دون وجود قوة ضاربة هجومية حقيقية؟

وخسر بطل الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي في الثلث الأخير من المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا وسط تأييد الكثيرين لوجهة النظر القائلة إن وجود مهاجم دولي يُعد ضرورة للنجاح في أوروبا.

وقال روي كين، القائد السابق لفريق مانشستر يونايتد، لتلفزيون آي تي في بعد هزيمة مان سيتي السبت: "بيب سوف يغضب من كبار اللاعبين في فريقه. فقد انتهوا من المباراة. نعم إنه فائز، لكنه سوف يكون غاضبا".

وأضاف أن مان سيتي لديه خيارا آخر هو "سترلينغ في وسط الملعب، لكن بيب سوف يفكر في حاجة الفريق إلى مهاجم بارع للحفاظ على تقدمه نحو كل ما يريد تحقيقه هذا الموسم أثناء المنافسة على الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال".

ومن المرجح أن الاختبار أمام مان سيتي سوف يكون صعبا إذا ما أرادوا الدفاع عن اللقب.

في المقابل، يرجح أن مانشستر يونايتد قد يكون أقدر على المنافسة بعد أن ضم الجناح الأيمن جادون سانشو والمدافع رافاييل فاران. كما يقترب تشيلسي من التوقيع مع روميلو لوكاكو في إطار صفقة انتقال ضخمة بقيمة 97 مليون جنيه استرليني.

وعند سؤاله عما إذا كان مان سيتي يحتاج إلى رأس حربة، قال المهاجم السابق لفريق الأرسنال ومنتخب إنجلترا إيان رايت: "نعم هم يحتاجون إلى ذلك. إذا كان هناك فريق يمكنه التقدم بدون مهاجم فهو مانشستر سيتي، لكن إلى متى يمكنهم الاستمرار هكذا؟ انظروا إلى تشيلسي، ليستر سيتي، ومانشستر يونايتد، عليهم أيضا أن يفعلوا شيئا حيال ذلك".

وأضاف: "تشيلسي سوف يقدم أداء قويا الموسم المقبل، فهم لاعبون يتسمون بالجدية - مع لوكاكو - سوف يسببون لغيرهم الكثير من المتاعب".

وقال المدافع السابق لمنتخب إنجلترا مات أبسون لبي بي سي: "لقد حصلوا على لقب الدوري الإنجليزي معتمدين على تسجيل أغلب لاعبي الفريق أهدافا مع إيلكاي غوندوغان كأفضل هداف برصيد 13 هدفا. فهل يمكنهم تحقيق هذا الإنجاز مرة ثانية أم أنهم سوف يسعون إلى ضم لاعب وسط مهاجم مشهور؟".

وأضاف: "لم يتمكنوا من إحراز أهداف في مرمى كاسبر شمايكل. وهذا يخبرنا بكل شيء عن الوضع الحالي للفريق، فإبداع هذا الفريق ليس محل شك. والأمثلة على ذلك كثيرة، لذا فالسؤال الآن هو عما إذا كان مان سيتي سوف يسعى إلى ضم لاعب وسط مهاجم يمكنه إحراز 25 هدفا في الموسم".

"نحن في وضع جيد جدا"

ويمكن التعرف على أسباب هزيمة مان سيتي في ويمبلي السبت ببساطة، إذ لم يكن الفريق بكامل قوته. فاللاعبان دي بروين وفودن مصابان بينما لم يكد سترلينغ وجيزوس يستريحا من مشاركتهما مع منتخبي بلديهما هذا الصيف حتى بدأت مشاركتهما مع الفريق الإنجليزي.

ودفع مانشستر سيتي، كثير التغييرات، بلاعبيْن من شباب الفريق في التشكيلة الأساسية - هما كول بالمر وسام إيدوزي - بعد أن سجل المهاجم كيليتشي إيهيانتشو هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء وأهدى ليستر سيتي فوزا مستحقا.

ولدى سؤاله عما إذا كان مان سيتي يحتاج إلى بديل لأغويرو: "هذا يعتمد على ما إذا كان ممكنا. فإذا كان كذلك فسوف نقوم به. وإذا لم يكن ممكنا، فسوف نستمر بدون مهاجم".

وأضاف: "إذا يعود سبعة لاعبين إلى صفوف الفريق، لهذا أظن أنه في بداية هذا الموسم سوف نحاول تحقيق نتائج جيدة ونحن لسنا في أفضل حالاتنا".

وتابع: "ندرك أننا لن نكون في أفضل حالاتنا، لكني أعتقد أن اللاعبين سوف يظهرون أداء أفضل الأحد. إنها الإجراءات التي لابد من القيام بها".

ولا نعلم حتى الآن ما إذا كانت خطوة ضم هاري كين سوف تتخذ قريبا أم لا، خاصة بعد أن أكد قائد منتخب إنجلترا أنه لم "يرفض" أداء المران مع توتنهام، وأن لديه اتفاق ودي مع رئيس النادي دانيال ليفي على أن يغادر هذا الصيف.