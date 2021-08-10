ليونيل ميسي ينضم رسميا إلى باريس سان جيرمان

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التعليق على الصورة، ميسي وقع العقد في حضور القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان

وقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقدا لمدة عامين مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد الرحيل نهائيا عن برشلونة الإسباني.

ومن المقرر أن يرتدي ميسي القميص رقم 30، نفس الرقم الذي ارتداه في برشلونة في بداياته، بينما يحتفظ نيمار برقم 10.

وأعلن ميسي، 34 عاما، يوم الأحد، رحيله رسميا عن برشلونة النادي الوحيد الذي لعب له طوال مسيرته الكروية، بسبب عدم قدرة النادي على تحمل تعاقد جديد معه بسبب قواعد اللعب النظيف المالية في الدوري الإسباني.

وقال نجم الأرجنتين "أنتظر بفارغ الصبر بدء فصل جديد من مسيرتي في باريس. هناك انسجام تام بين طموحي وبين النادي وتطلعاته".

وأضاف ميسي: "أعرف مدى موهبة اللاعبين وطاقم العمل هنا. أنا مصمم على أن أحقق، إلى جانبهم، شيئا رائعا للنادي وللمشجعين. لا أطيق الانتظار حتى تطأ قدماي ملعب حديقة الأمراء."

وبموجب العقد، هناك خيار الاستمرار لعام ثالث، حتى عام 2024، مع باريس سان جيرمان.

"مواصلة التطور"

قال القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان: "يسعدني أن ليونيل ميسي اختار الانضمام إلى باريس سان جيرمان، ونحن فخورون بالترحيب به في باريس مع عائلته."

وأضاف رجل الأعمال "لم يُخف (ميسي) رغبته في مواصلة التطور على أعلى مستوى والفوز بالبطولات.. طموح النادي متطابق مع هذا".

وأوضح الخليفي أن الإضافة التي سيمثلها ليونيل ميسي "إلى فريقنا العالمي يؤكد أهمية ونجاح اختياراتنا. جنبا إلى جنب مع مدربنا الرائع وطاقمه، أتطلع إلى رؤية فريقنا يصنع التاريخ لجميع مشجعينا في جميع أنحاء العالم".

ويعتبر ميسي أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، وسجل النجم الأرجنتيني 672 هدفا في 778 مباراة لبرشلونة، النادي الذي انضم إليه عندما كان يبلغ من العمر 13 عاما.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، برشلونة يزيل صورة ميسي من على واجهة النادي الكتالوني

وفاز المهاجم بجائزة الكرة الذهبية ست مرات وحقق 35 لقبا مع النادي الكتالوني.

وأصبح رابع ميسي صفقة انتقال حر لباريس سان جيرمان هذا الصيف بعد لاعب خط الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم، من ليفربول الإنجليزي، والمدافع الإسباني سيرخيو راموس، من ريال مدريد، وحارس مرمى إيطاليا جيانلويجي دوناروما.

كما انضم الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، من إنتر ميلان.

وسيلعب ميسي في الهجوم ليشكل ثلاثي متقدم إلى جانب أغلى لاعبين على الإطلاق، البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي.

وسيعقد مؤتمر صحفي لفريق باريس سان جيرمان في قاعة حديقة الأمراء، يوم الأربعاء الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، للإعلان عن تفاصيل الصفقة.

وقد يخوض ميسي أول مباراة له مع باريس سان جيرمان على أرضه أمام ستراسبورغ يوم السبت المقبل.