ليونيل ميسي: ماذا سيضيف اللاعب الأرجنتيني لفريق باريس سان جيرمان؟

إسلام سعد

صحفي - بي بي سي

قبل دقيقة واحدة

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انضم ليونيل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان بعقد لمدة عامين قابل للتمديد لعام ثالث.

وسيتقاضي النجم الأرجنتيني الذي انضم لنادي عاصمة الأنوار في صفقة انتقال حر، 35 مليون يورو سنويا، ولن يخضع هذا المبلغ للضرائب، بالإضافة إلى حوافز و متغيرات أخرى بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أوروبية.

وجود ميسي - صاحب الأربعة و الثلاثين عاما - إلى جوار البرازيلي نيمار جونيور و الفرنسي كيليان إمبابيه و الأرجنتيني دي ماريا يعني أن خط هجوم نادي العاصمة الفرنسية سيشكل الكثير من المتاعب لأي منافس.

دوري أبطال أوروبا "كلمة السر"

عندما اشترت شركة قطر للاستثمارات الرياضية نادي باريس سان جيرمان في 30 يونيو/حزيران عام 2011، وضعت إدارة النادي هدف الحصول على دوري أبطال أوروبا خلال 5 أعوام هدفا رئيسيا لها.

لكن هذا الأمر لم يتحقق رغم العديد من الأسماء ذائعة الصيت في سماء كرة القدم التي مرت على النادي الباريسي، بدءا بالإنجليزي ديفيد بيكام والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش والإيطالي جيانلويجي بوفون، وغيرهم من الأسماء بالإضافة لمدربين كبار كالإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي حقق دوري الأبطال ثلاث مرات (مرتين مع إيه سي ميلان و مرة مع ريال مدريد).

يقول الصحفي الرياضي المغربي حمزة أشتيوي إن باريس سان جيرمان يضع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والسيطرة على القارة العجوز كرهان أول، ومن خلال الصفقات التاريخية التي عقدها مؤخرا، ومنها التعاقد مع ميسي، بات الفريق الباريسي فريق الأحلام، وأصبح مرشحا فوق العادة للتتويج بدوري الأبطال.

وقبل قدوم ميسي، نجحت إدارة باريس سان جيرمان في إبرام أكثر من صفقة من العيار الثقيل في انتقال حر خلال موسم الانتقالات الحالي، فقد جلبت المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس (35 عاما)، و حارس مرمى منتخب إيطاليا جيانلويجي دوناروما (22 عاما)، و لاعب خط الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم (30 عاما)، ثم الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي (22 عاما)، في صفقة كلفت خزينة سان جيرمان حوالي 60 مليون يورو.

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و خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه، قال النجم الأرجنتيني "هدفي وحلمي هو الفوز بدوري الأبطال مجددا. أعتقد أن هذا ما على الفريق فعله".

كما أكد ميسي أن نيمار و مدرب الفريق بوتشيتينو لعبا دورا في إقناعه بالانضمام للنادي الباريسي.

هذه المعطيات توضح حجم الانسجام في الأهداف بين ليونيل ميسي وإدارة باريس سان جيرمان وكذلك مع أكثر من لاعب لعب معه في صفوف برشلونة أو منتخب الأرجنتين.

و يقول المعلق الرياضي محمد السعدي، المعلق في قنوات الكأس القطرية: "إن فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا يعني أنه حقق هدفه من كل هذه الصفقات".

أما حمزة أشتيوي فيرى أن باريس سان جيرمان مرشح بقوة مع وجود ميسي وباقي النجوم، لكن المفاجأة واردة من أندية كلاسيكية كبرشلونة وريال مدريد وأندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

عوائد غير كروية

يقول محمد السعدي: "صفقة ميسي ليست فقط صفقة كرة قدم رغم أن ميسي لديه الدافع للعطاء لموسم أو اثنين على أقل تقدير بحكم رغبته في لعب كأس العالم 2022".

و يضيف السعدي:"ميسي مهاراته كبيرة على مستوى لعبة كرة القدم، و أظن أنه حبة الكرز في كعكة الصفقات التي عقدها باريس سان جيرمان طوال السنوات الماضية، و أنا متأكد أن تأثير ميسي سيتجاوز حدود الملعب".

و نفدت قمصان ميسي بعد طرحها بدقائق عبر الانترنت، وفي باريس اصطف العشرات منذ صباح الأربعاء على أمل الحصول على قميص النجم الأرجنتيني الذي يحمل الرقم 30.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن سعر قميص ميسي في المتجر يترواح ما بين 115-165 يورو.

الجدير بالذكر أن رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، ذكر في المؤتمر الصحفي لتقديم ميسي أن العالم سيفاجئ بحجم عائدات النادي التي سيجنيها النادي بعد التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني.

كثرة النجوم في الفريق

وجود أكثر من نجم في الفريق مثل ميسي و نيمار و إمبابيه، إضافة إلى خط الدفاع الذي سيقوده سيرخيو راموس و خلفه الحارس دوناروما قد يصبح عبئا على مدرب الفريق الأرجنتيني ماورتسيو بوتشيتينو.

لكن هذا الأمر لا يتفق معه محمد السعدي الذي يرى أن فريقا عريقا كريال مدريد في مرحلة ما يعرف بـ "الغاليكتيكوس" - وهي المرحلة التي شهدت ضم النادي الإسباني لأبرز نجوم اللعبة في مطلع الألفية - نجح نجاحا باهرا و أن الأمر متوقف على قدرة المدرب على توظيف النجوم.

ويقول حمزة أشتيوي: "المشاكل واردة لكن بدرجة قليلة جدا لأنه ليس هناك نجوم لنفس المركز و هي ظاهرة صحية".