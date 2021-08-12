حكيم زياش: إصابة اللاعب المغربي في صفوف تشيلسي "خطيرة"

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أصيب زياش في كتفه بعد 12 دقيقة من تسجيله هدف السبق لتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي

أعلن مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي أن إصابة اللاعب المغربي حكيم زياش "خطيرة".

واضطر الألماني توماس توخل، إلى تبديل زياش الذي أبدى معاناة من كتفه في مباراة كأس السوبر الأوروبي أمس الأربعاء أمام فريق فياريال الإسباني.

وخرج زياش من الملعب إثر إصابته في تصادم جسدي مع مدافع فياريال، خوان فويث الأرجنتيني في الدقيقة 39 من المباراة بعد مرور 12 دقيقة فقط من هدف سجّله اللاعب المغربي محرزا به السبق لفريقه تشيلسي.

وبهذا الهدف، أصبح زياش أول لاعب عربي يسجل في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

وقال توخل: "عندما يضطر المدرب إلى استبدال لاعب في الشوط الأول من المباراة يكون الأمر خطيرا".

وتابع زياش ذو الثمانية وعشرين عاما أحداث الشوط الثاني من المباراة من المدرجات وذراعه مشدودة إلى عنقه.

وانتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 لكن تشيلسي فاز بركلات الترجيح 6-5 بعد أن تمكن الحارس البديل كيبا أريزابالاغا من صدّ ركلتين.

وتعدّ هذه هي المرة الثانية التي يحرز فيها تشيلسي كأس السوبر، وكانت المرة الأولى عام 1998.

محطات في حياة اللاعب حكيم زياش

1993 - ولد حكيم زياش في هولندا لأبوين مغربيين. ومات والده وهو في سن صغيرة.

2007 - انضم إلى صفوف نادي هيرنفين الهولندي.

2014 - انضم زياش إلى فريق تفينتي أنشخيدة الهولندي.

2015 - زياش يثير جدلا في الصحافة الهولندية عام 2015 عندما رفض اللعب في صفوف منتخب هولندا الأول، مفضلا اللعب لصالح منتخب المغرب.

2016 - زياش ينضم إلى صفوف أياكس أمستردام الهولندي.

2020 - بعد إلغاء الدوري الهولندي، زياش ينضم إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي.