أُنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة مونتريال للتنس بعد فوزها على حاملة اللقب بيانكا أندرييسكو

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أُنس جابر تحتفل بانتصارها على المصنفة الثانية عالميا الكندية، بيانكا أندرييسكو

أقصت لاعبة التنس التونسية، أُنس جابر، الخميس، منافستها المصنفة الثانية عالميا الكندية، بيانكا أندرييسكو، من دوري اتحاد لاعبات التنس المحترفات في مونتريال.

وجردت جابر، المصنفة 13 عالميا، الكندية أندرييسكو من لقبها بعد الفوز عليها بنتيجة (5-7) و6-4 و6-1 في ثمن النهائي.

وبذلك تكون قد حرمتها من مواصلة المشوار على أرضها وبين جمهورها في مباراة توقفت مرتين بسبب الأمطار.

وبهذه النتيجة تكون جابر، بطلة برمنغهام وأول امرأة عربية تفوز بلقب اتحاد لاعبات التنس المحترفات، قد حققت فوزها السادس والثلاثين لهذا الموسم، في ثاني أفضل نتيجة بين جميع اللاعبات خلف البيلاروسية أرينا سابالينكا برصيد 37 انتصارا.

وفي وقت سابق، فازت المصنفة الأولى، أرينا سابالينكا، على الكندية، ريبيكا مارينو، المصنفة 220، لتُخرجها أيضا من البطولة في لقاء استمر ساعة واحدة فقط.

واحتاجت جابر، البالغة 26 عاما، إلى ساعتين و39 دقيقة لتحسم معركتها مع أندرييسكو التي تعرضت لإصابة في قدمها اليسرى خلال الشوط الثامن من المجموعة الثانية، لكنها تمكنت من مواصلة اللعب بعد تلقيها العلاج.

ووصفت التونسية المباراة بـ "الرائعة". وقالت في تصريح لها بعد انتهاء المباراة "لقد كانت مباراة صعبة. كنت أعلم أن المجيء للعب ضد بيانكا هنا بين جمهورها في مونتريال، في كندا، سيكون صعبا".

وأضافت جابر أن منافستها شعرت بالإرهاق خلال اللقاء، خصوصا بعد أن سقطت على قدمها اليسرى بشكل محرج.

وقالت جابر "أعتقد أنها تعبت قليلا، وقد بدا ذلك واضحا في الجولة الثانية. الأمر طبيعي تماما. وبصراحة، لم انتبه كثيرا لما كانت تعاني منه".

وأضافت "كنت أركز أكثر على نفسي، على ما يجب أن أفعله. لقد ركزت اكثر على العودة بقوة، واللعب بشكل أفضل. وهذا ما ساعدني كثيرا في الجولة الثالثة".

وتأمل جابر مواصلة انتصاراتها حين تلتقي في ربع النهائي الأمريكية جيسيكا بيغولا الفائزة على مواطنتها دانيال كولينز 6--4 و3-6 و7-5.

ووصلت كولينز إلى مونتريال بعد أن فازت بألقاب متتالية في باليرمو وسان خوسيه، لكنها لم تتمكن في الفوز في مباراتها الأخيرة مع بيغولا والتي استمرت ساعتين و 28 دقيقة وانتهت في الساعة 1:30 صباحًا.

صدر الصورة، Ons Jabeur التعليق على الصورة، أنس وزوجها في حفل في لندن عند حصولها على جائزة أفضل لاعبة عربية عام 2019 من جمعية في لندن

وسبق لجابر أن واجهت بيغولا مرة واحدة سابقا عام 2018 في كندا خلال ثمن نهائي النسخة الأخيرة من دورة كيبيك التي كانت تقام في ملعب مقفل، وخرجت اللاعبة الأمريكية فائزة حينها.

وستلتقي سابالينكا في مباراتها القادمة في نصف النهائي بطولة أستراليا المفتوحة مرتين، مواطنتها فيكتوريا أزارنكا، المصنفة الثامنه، التي تغلبت بدورها على اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة الحادية عشرة، بصعوبة.

كما وصلت إلى ربع النهائي أيضا الإسبانية سارا سوريبيس بفوزها على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-7 (4-7) و6-صفر و6-3، لتواجه التشيكية الأخرى كارولينا بليتشكوفا، المصنفة الرابعة، التي تغلبت على الأمريكية أماندا أنيسيموفا 6-1 و7-6 (10-8).

واضطرت البريطانية جوانا كونتا، التي تغلبت على المصنفة الثالثة إيلينا سفيتولينا في الدور الثالث، إلى الانسجاب بسبب إصابة في ركبتها، ما منح الأمريكية كوكو غوف بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من دون أن تلعب، لتلتقي الإيطالية كاميلا جورجي التي أطاحت ببطلة ويمبلدون مرتين التشيكية بترا كفيتوفا السابعة والمتوجة باللقب عام 2012