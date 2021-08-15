نيكو علي والش حفيد محمد على كلاي يفوز في أول مباراة ملاكمة احترافية له

قبل 30 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وصف حفيد كلاي أول مباراة ملاكمة له بأنها كانت "رحلة عاطفية"

أشاد نيكو علي والش بجده الملاكم الأسطوري محمد علي كلاي بعد أن فاز بأول مباراة احترافية له، مرتديا سروال ملاكمة كان جده قد أهداه إليه.

وكانت مباراة سهلة تمكن فيها حفيد كلاي، 21 سنة، من هزيمة جوردان ويكس بعد سبعين ثانية.

وانتهت مباراة الملاكمة للوزن المتوسط، التي أُقيمت في كاتوزا في ولاية أوكلاهاما، السبت الماضي قبل نهاية الجولة الأولى.

وقال والش: "لقد كانت مجرد رحلة عاطفية، كلها كانت كذلك".

وأضاف: "كان هذا يرقى تماما إلى مستوى توقعاتي".

وتابع: "بوضوح، كان جدي وراء ذلك، لقد كنت أفكر فيه كثيرا، وأفتقده أيضا".

وفاز محمد علي كلاي بلقب بطولة العالم في الملاكمة في الوزن الثقيل ثلاث مرات خلال مشواره المهني الأسطوري في اللعبة، وهو ما كان وراء اختيار بي بي سي له كشخصية القرن الرياضية عام 1999. ولُقب هذا الملاكم "بالأعظم" في تاريخ اللعبة.

وتوفي أسطورة الملاكمة عام 2016 بعد أن ظل في صراع مع مرض باركنسون لثلاثين سنة.

يُذكر أن والش علي، الذي يدرس لنيل درجة علمية في إدارة الأعمال، هو ابن رشيدة علي، ابنة محمد علي كلاي.