ليونيل ميسي يغيب عن تشكيلة باريس سان جيرمان لمباراته أمام بريست

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سيغيب النجم، الأرجنتيني ليونيل ميسي عن التشكيلة، التي اختارها المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوتشتينيو، للعب أمام فريق نادي بريست، الجمعة في إطار الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

والى جانب ميسي ونيمار، يغيب أيضا الوافد الجديد من ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس.

ويستمر ثنائي برشلونة السابق في التحضير البدني تمهيداً للإنضمام إلى تشكيلة فريق العاصمة الفرنسية الذي كان استهل الموسم بفوزين على تروا 2-1 وستراسبورغ 4-2.

وكان عشاق كرة القدم ينتظرون الظهور الأول لميسي مع فريق باريس سان جيرمان أمام مضيفه، بريست في المباراة التي تجرى على ملعب فرنسا الدولي، في العاصمة باريس.

وانضم ميسي للفريق، في صفقة انتقال حر إثر انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني.

وفشل برشلونة في تجديد عقد ميسي على الرغم من اتفاق الطرفين أوليا، بسبب مشاكل مالية وإدارية مرتبطة بالجهات التنظيمية، للبطولة.

ولم يشارك النجم الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم ست مرات، في أي مباراة منذ حصده لقب (كوبا أمريكا) مع منتخب بلاده قبل أسابيع.

لكن ميسي بدأ يتدرب مع فريقه الجديد منذ إعلان انضمامه إليه رسميا.

وكان بوتشتينو قال الخميس"لم نقرر بعد تشكيل الفريق، وسننظر في جاهزية ميسي وإمكانية مشاركته".

وأضاف المدير الفني الأرجنتيني "كل شيء إيجابي، فلدينا أجواء جيدة في الفريق، وميسي اندمج سريعا، وبالتالي فالوضع جيد".

وفي الوقت نفسه قلل بوتشتينيو من الشائعات، التي تتردد حول انتقال كيليان مبابي، لاعب الفريق ومنتخب فرنسا، إلى ريال مدريد، الإسباني، الصيف المقبل.

وقال "مبابي لاعب في الفريق، وأنا أريده أن يبقى هذا الموسم".

وأضاف "لديه عام آخر في عقده بغض النظر عن قبوله بالتمديد، لكنه لايزال لاعبا في الفريق، ونحن سعداء به، وما أراه أنه أيضا سعيد بوجوده معنا".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، برشلونة يزيل صورة ميسي من على واجهة النادي الكتالوني

وضم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الأخيرة، كلا من جورجينيو فينالدوم لاعب وسط الميدان في صفقة انتقال حر من ليفربول، وأشرف حكيمي من إنتر ميلان، وسيرخيو راموس في صفقة انتقال حر أيضا من ريال مدريد إضافة إلى حارس المرمي المميز جيانلويجي دوناروما، في انتقال حر أيضا من إيه سي ميلان.

وبعد انضمام هؤلاء النجوم إلى كوكبة النجوم الذين يلعبون في الفريق أصلا مثل مبابي ونيمار، وأنخيل دي ماريا، وفيراتي وإيكاردي، أصبح الفريق يمتلك تشكيلة مثالية في كل المراكز تقريبا.

ويرشح كثيرون باريس سان جيرمان لحصد العديد من الألقاب خلال المواسم المقبلة، على رأسها دوري الأبطال، الذي استعصى عليه خلال السنوات الماضية.