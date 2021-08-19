أفغانستان: وفاة لاعب كرة قدم شاب بعد سقوطه من طائرة أمريكية في كابول

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، AFGHAN SPORTS SOCIETY التعليق على الصورة، نعى كثيرون اللاعب الشاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تأكد في أفغانستان وفاة لاعب كرة قدم شاب إثر سقوطه من طائرة عسكرية أمريكية، حاول الاختباء داخلها، وهي بصدد مغادرة مطار كابول.

وكان زكي أنوري (19 عاما) لاعبا في صفوف منتخب الشباب الأفغاني.

ولم يُكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن توقيت وفاته.

ومنذ استعادة حركة طالبان السيطرة على أفغانستان، هرع الآلاف من الناس إلى مطار كابول، بينما تسارع الدول الغربية إلى إجلاء مواطنيها وزملائهم الأفغان.

وانتشرت صور يوم الاثنين تظهر مئات الأشخاص وهم يركضون بجانب طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية أثناء تحركها على مدرج. وشوهد بعض الأشخاص وهم يتشبثون ببدن الطائرة.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن شخصين على الأقل ماتا إثر سقوطهما بعد إقلاع الطائرة. كما أكدت القوات الجوية الأمريكية العثور على رفات بشرية في جهاز هبوط طائرة بعد وصولها إلى قطر.

وفي بيان بموقع فيسبوك، أشادت المديرية العامة للتربية البدنية والرياضة في أفغانستان بأنوري.

وقالت الهيئة الرياضية "نتمنى أن يسكن الجنة، وندعوا الله من أجل أسرته وأصدقائه وزملائه الرياضيين".

كما نعاه آخرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد مستخدمي تطبيق إنستغرام إن "رحيله حزن كبير. ذكراك عزيزة علي دائما".

ويسيطر نحو 4500 جندي أمريكي بشكل مؤقت على مطار كرزاي الدولي في كابول، عاصمة أفغانستان.

وتمنع طالبان الأفغان من دخول المطار دون أن يكون بحوزتهم وثائق سفر - لكن حتى أولئك الذين يمتلكون تصريحا ساري المفعول عانوا من هذا الأمر.

ووسط مشاهد الفوضى في المطار، دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن طريقة تعامله مع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وقال لشبكة "ايه بي سي نيوز" يوم الأربعاء: "فكرة أنّه كانت هناك إمكانية للخروج من دون أن تترتّب على ذلك فوضى... لا أدري كيف يمكن أن يحدث هذا".