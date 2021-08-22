مباراة ليفربول وبيرنلي: يورغن كلوب يحذر من خطر يهدد الدوري الإنجليزي

قبل 13 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، انتقد كلوب تغييرات مرتبطة بالتحكيم في الدوري الإنجليزي

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن الأمر "يبدو وكأننا نرجع إلى الخلف حوالي 10 أو 15 سنة"، مطالبا المسؤولين عن الدوري الإنجليزي الممتاز بحماية اللاعبين من خلال إعادة النظر في تغييرات في قواعد اللعب.

وأعرب كلوب عن استيائه بسبب بعض الالتحامات التي واجهها فريقه أثناء لقاء مع بيرنلي، انتهى بفوز ليفربول بهدفين مقابل لا شئ السبت.

وكانت الجهات المعنية بالدوري الإنجليزي قد أخبرت الأندية المشاركة في المسابقة بأن اللاعبين لن يعاقبوا على "الأشياء التافهة" للسماح باستمرار المباريات بشكل أفضل.

وقال المدرب الألماني لـ"بي تي سبورت": "إذا كان ذلك يعجبكم، فلتشاهدوا مباريات المصارعة".

ولم يخرج الحكم مايك دين أي بطاقات صفراء في اللقاء الذي شهد إقبالا جماهيريا كبيرا في ملعب آنفيلد السبت الماضي رغم احتساب 12 ركلة حرة على بيرنلي.

وأعرب كلوب عن إحباطه من التحامات لاعبي بيرنلي، آشلي بارنز وكريس وود، مما يفتح الباب أمام تساؤلات عما إذا كانت القواعد الجديدة أثرت على اللقاء.

وقال يورغن كلوب: "دائما ما نكون مستعدين لخوض معركة متكافئة، وقد كنا كذلك في هذه المباراة".

وأضاف: "قد رأيتم تلك الالتحامات من جانب بارنز، ووود، وفيرغيل (فان دايك)، وجويل (ماتيب). ولست متأكدا بنسبة 100% من أن المسؤولين يمضون في الاتجاه الصحيح بهذه القرارات".

وتابع: "الأمر يبدو وكأننا نرجع حوالي 10 أو 15 سنة إلى الخلف، القواعد كما هي، لكنك لن تستطيع الدفاع عن هذه المواقف".

وأشار إلى أن "الرسالة الحالية هي دع المباراة تستمر، لكن لا أحد يعرف معنى ذلك".

وأكد أن "هذه هي كرة القدم التي نريد رؤيتها، لكن هذا خطير للغاية".

وفاز ليفربول على بيرنلي بهدفين سجلهما دييغو جوتا من ضربة رأس وساديو ماني.

وأعرب كلوب عن سعادته بأن لاعبي فريق ليفربول خرجوا من مباراتهم أمام بيرنلي سالمين.

وقال المدرب الألماني: "أحب القرارات التي تتخذ لصالح المباريات الهجومية، وهذا جيدا بالنسبة لي".

لكنه شدد على ضرورة حماية اللاعبين، مؤكدا أنها ضرورة لا يمكن تجاهلها.

وأضاف: "في كثير من الأحيان، كنا نلعب ببراعة دون تسجيل أهداف، لكن في الوقت المتبقي، كان علينا أن نقاتل بقوة مذهلة. وبالفعل فزنا دون أن يصاب أحد".

في المقابل، أعرب المدير الفني لبيرنلي شون دايتش عن استيائه من بعض القرارات التحكيمية في المباراة، والتي رأى أنها تتعارض ما قيل للمدربين قبل بداية الموسم.

ولدى سؤاله عما إذا كان يشعر بالرضا عن القواعد الجديدة، قال "نعم، لكنها لم تطبق اليوم".

وأضاف: "كان هناك الكثير من الأخطاء الخالية من الخشونة التي احتسبت مع أنهم أخبروني الأسبوع قبل الماضي أن الأخطاء من هذا النوع لن تحتسب، وأرى أنها كانت كثيرة أيضا".

وتابع: "حدث ما يستدعي حصولنا على ركلة جزاء، لكنها لم تحتسب".

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، طالب كلوب في وقت سابق بزيادة عدد التبديلات في المباراة للتغلب على الإصابات

ورجح مدرب بيرنلي أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء بسبب سقوط دوايت ماكنيل في منطقة الجزاء بعد التعرض لضغط من ترنت ألكسندر آرنولد، لكن حكم المباراة دين سمح باستمرار اللعب.

وأضاف دايتش: "سجلنا في ركلات الجزاء ليس حافلا، وآمل أن يتغير ذلك في وقت ما".

"طريقة جديدة للتحكيم"

رحب جرمين جيناس، اللاعب السابق بالمنتخب الإنجليزي، بالتغييرات التي طرأت على طريقة التحكيم في الدوري الإنجليزي، وذلك أثناء تصريحات أدلى بها لبي بي سي.

وقال جيناس: "إذا كنا تمادينا كثيرا وجعلنا صافرة الحكم تنطلق باستمرار بسبب أخطاء اللاعبين، ونسينا المفهوم الشامل لكرة القدم التي تعتبر هي الدوري الإنجليزي، فأنا أرحب بالتغييرات الجديدة".

وأضاف: "كلوب هو أول شخص أسمعه يقول إنه يريد العودة إلى القواعد القديمة - وهو أمر مخيب للآمال".

وتابع: "واجه الحكام الكثير من الانتقادات على مدار العامين الماضيين بسبب استخدام تقنية الفار والطريقة التي يحكمون بها في المباريات، وأعتقد أن رد فعل الحكام كان صحيحا لتلك التغييرات".