محمد صلاح: ليفربول يرفض سفر اللاعب المصري للانضمام لمنتخب بلاده في مستهل تصفيات كأس العالم

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أرسل نادي ليفربول خطابا إلى اتحاد الكرة المصري يعتذر فيه عن عدم إمكانية انضمام لاعبه محمد صلاح لمعسكر منتخب بلاده المقبل، والذي يستعد لخوض مباراتي أنغولا والغابون ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبلة.

وتضمن الخطاب أسباب اتخاذ هذه الخطوة، وهي الإجراءات المطبقة في إنجلترا لمجابهة فيروس كورونا، وهذه الإجراءات تشمل إجبار العائدين من بعض البلدان على الخضوع لحجر صحي لعشرة أيام لدى العودة إلى إنجلترا.

وتقع مصر، والبرازيل والأرجنتين وعدة دول أخرى، ضمن القائمة الحمراء التي وضعتها السلطات البريطانية، بما يعني أن من يعود من أي من هذه البلدان يدخل في حجر صحي في أحد الفنادق التي تحددها الحكومة البريطانية.

وعبر نادي ليفربول في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري أن النادي أجبر على اتخاذ هذا القرار، إذ أن دخول محمد صلاح في حجر لعشرة أيام لدى عودته سيؤثر على لياقته، كما أن هناك عدم تأكد من حالة مكان الحجر.

وأشار النادي إلى أنه اتخذ هذه الخطوة مع عدد من لاعبيه الأجانب.

جدير بالذكر أن محمد صلاح أصيب بفيروس كورونا في نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2020 حين شارك في حفل زفاف أخيه، وظهر يرقص في الحفل دون ارتداء كمامة في بعض الأحيان، وكان ذلك قبل مباراة مصر وتوغو في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

رد فعل الجانب المصري

أوضح اتحاد الكرة المصري أنه يواصل اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا - بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب إعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون فيها.

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ويبدأ منتخب مصر معسكره المقبل في الثامن والعشرين من أغسطس/آب الجاري استعدادا لمواجهة أنغولا بالقاهرة في الأول من سبتمبر/أيلول القادم، والغابون بمدينة فرانسفيل في الخامس من الشهر نفسه، خلال الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وكان صلاح خارج قائمة المنتخب الأوليمبي الذي خاض منافسات كرة القدم في طوكيو التي أقيمت بين يوليو/تموز الماضي وأغسطس/ آب الجاري.

دور صلاح مع الريدز

حقق محمد صلاح عدة أرقام قياسية مع ليفربول، فقد سجل في المباراة الافتتاحية للفريق في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز - بريميرلييغ - أمام نوريتش سيتي، ليصبح بذلك أول لاعب في تاريخ البريميرلييغ يسجل في المباراة الافتتاحية للموسم الخامس على التوالي.

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ووصل إجمالي أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 98 هدفا ويتطلع إلى تخطي الإيفواري ديديه دروغبا هداف أفريقيا في هذه البطولة، الذي يتصدر القائمة بـ 104 هدفا.

كما توج صلاح هدافا للدوري الإنجليزي مرتين، الأولى في موسم 2017-2018 برصيد 32 هدفا، والثانية في النسخة التالية مباشرة بـ22 هدفا بالتساوي وزميله السنغالي ساديو ماني، و الغابوني أوباميانغ.

وانضم صلاح لصفوف الريدز في صيف عام 2017 مقابل 39 مليون يورو بعقد لخمس سنوات، ويتوقع أن يقدم النادي عقدا جديد لنجمه المصري قريباً سيجعله الأغلى أجرا في تاريخ ليفربول.