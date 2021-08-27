كريستيانو رونالدو: هل اقترب النجم البرتغالي من مانشستر يونايتد ناديه القديم؟

27 أغسطس/ آب 2021، 13:48 GMT جدّد في قبل 17 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أبلغ رونالدو، يوفنتوس بأنه يشعر أن مستقبله يكمن في مكان آخر

يُجري نادي مانشستر يونايتد حاليا، مفاوضاته للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أولي غونار سولشاير، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إن رونالدو "يعلم أننا هنا"، في إشارة إلى رغبة النادي في ضمه. وبعد النظر في الأمر بعناية، قرر نادي مانشستر سيتي صرف النظر عن التعاقد مع رونالدو رغم أن الشائعات رجحت انتقاله إليه.

وكان المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، قد صرح في وقت سابق الجمعة، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا ينوي البقاء في يوفنتوس.وقال أليغري خلال مؤتمر صحفي عُقد قبل مباراة فريقه المرتقبة مع نادي إمبولي ضمن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم نهاية الأسبوع، أن رونالدو أبلغه، الخميس، برغبته في الرحيل من النادي.

وقال أليغري "أخبرني كريستيانو بالأمس أنه لم يعد ينوي اللعب مع يوفنتوس، وهذا هو السبب في عدم اختياره للعب في مبارة الغد".

وأضاف "إنه لم يتدرب مع الفريق بالأمس، والآن يمكننا التحدث عن نادي إمبولي".

وكان نادي يوفنتوس قد أبلغ رونالدو عن استعداده لبيعه خلال الصيف الحالي، لكن وفقا لشروط يحددها الفريق الإيطالي.

يذكر أن رونالدو، الذي لعب مع يونايتد في الفترة بين عامي 2003 و 2009، أبلغ يوفنتوس بأنه يشعر أن مستقبله في مكان آخر.

ويشعر رونالدو بالإحباط من تجربة انتقاله إلى يوفنتوس قادماً من ريال مدريد إذ أن الفريق الملقب بالسيدة العجوز يغيب عن المنافسة الجدية على لقب دوري أبطال أوروبا، ولم ينجح في تخطي دور الثمانية في المسابقة، بل وودع البطولة من دور الستة عشر في الموسمين الماضيين.

وقال أليغري في اقتباسات نشرت على حساب يوفنتوس الرسمي على تويتر"يجب أن نشكر كريستيانو على ما فعله، وكونه أيضا مثالا يحتذى به بين الشباب. ولكن كما قلت، يجب أن نستمر".

وأضاف "الأشياء تتغير، إنه قانون الحياة. يبقى يوفنتوس، وهذا هو الشيئ الأكثر أهمية، كريستيانو ساهم مع الفريق، وجعل نفسه متاحا، والآن هو يغادر وتستمر الحياة".

يذكر أن يوفنتوس يسعى للحصول على حوالي 25 مليون جنيه إسترليني مقابل رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.