يوفنتوس لا يمانع رحيل كريستيانو رونادلو ولكن "بشروط"

قبل 21 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كريستيانو رونالدو في صفوف يوفنتوس

أبلغ نادي يوفنتوس نجمه كريستيانو رونالدو (36 عاماً) أنه مستعد لبيعه خلال الصيف الحالي، لكن وفقاً للشروط التي يحددها الفريق الإيطالي.

لم يشارك اللاعب البرتغالي في المباراة الافتتاحية لفريقه في الدوري الإيطالي أمام أودنيزي، علماً أن عقده ينتهي بعد عام.

وازدادت في الفترة الأخيرة التكهنات حول مستقبل الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، وقد تواصل جورجي مينديش وكيل اللاعب مع عدة أندية أوروبية كبيرة بشأن التعاقد مع رونالدو بما في ذلك مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

ومن المعلوم أن مينديش كان حاضراً في مركز تدريبات يوفنتوس الخميس للاجتماع مع مسؤولي النادي الإيطالي ومن بينهم نائب رئيس النادي بافيل نيدفيد، والمدير التنفيذي ماوريتسيو أريفابيني، والمدير الرياضي فيدريكو كيروبيني.

وأبلغت إدارة يوفنتوس وكيل أعمال اللاعب أن كل الاحتمالات قائمة بالنسبة للنجم الملقب "بالدون"، لكن يوفنتوس لن يسمح برحيل لاعب بلغت كلفة التعاقد معه أكثر من 100 مليون يورو، قبل ثلاثة أعوام.

ويحسب صحف أوروبية فإن رونالدو توصّل لاتفاق مع مانشستر سيتي حول شروطه الخاصة.

ويشعر رونالدو بالإحباط من تجربة انتقاله إلى يوفنتوس قادماً من ريال مدريد إذ أن نادي السيدة العجوز يغيب عن المنافسة الجدية على لقب دوري أبطال أوروبا، ولم ينجح في تخطي دور الثمانية في المسابقة، بل ودع البطولة من دور الستة عشر في الموسمين الماضيين.

وفي الموسم الماضي، خسر اليوفي لقب الدوري لصالح انتر ميلان بعدما احتفظ به لتسع سنوات متتالية، وضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإيطالي.

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