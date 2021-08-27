مانشستر سيتي: مدافع الفريق بنجامين ميندي يواجه تهما بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

قبل 23 دقيقة

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، بنجامين ميندي واجه اتهامات الخميس بعد تحريات أجرتها الشرطة

أمرت محكمة في إنجلترا بحبس مدافع نادي مانشستر سيتي، بنجامين ميندي، على ذمة التحقيق في اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وواجه اللاعب الفرنسي ذو السبعة والعشرين عاما أربعة اتهامات بالاغتصاب واتهاما واحدا بالاعتداء الجنسي، أمام محكمة بمقر إقامته في مقاطعة تشيشير شمال غربي إنجلترا.

ويتعلق الأمر بمزاعم اعتداء وقعت في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2020 وأغسطس/آب 2021 على ثلاثةٍ من النساء، إحداهن دون الثامنة عشرة.

ولم تزد أقوال لاعب الدوري الإنجليزي الممتاز أمام المحكمة عن تأكيد اسمه، ومحل إقامته، وتاريخ ميلاده.

ولم تقدّم التماسات أثناء توجيه التُهم لـميندي، الذي كان يواجه أيضا اتهاما بخرق قواعد الإفراج بكفالة في أغسطس/آب. وقد سُحب الاتهام في المحكمة.

واستعان لاعب المنتخب الفرنسي بمترجم فوري أثناء عملية التقاضي. ولم يُظهر ميندي أي نوع من المشاعر أثناء ترحيله من المحكمة رفقة اثنين من الضباط بعد انتهاء الجلسة التي استغرقت حوالي 60 دقيقة.

وأحال قاضي المقاطعة، جاك مكغارفا، القضية إلى محكمة كراون كورت في مدينة تشيستر حيث من المقرر أن يظهر ميندي يوم 10 سبتمبر/أيلول.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، بنجامين ميندي ظهر في محكمة مقاطعة تشيستر على أثر اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

ويلعب ميندي في مركز الظهير الأيسر مع مانشستر سيتي منذ عام 2017، حين اشتراه النادي الإنجليزي من موناكو الفرنسي مقابل نحو 71.6 مليون دولار.

وفي بيان يوم الخميس، أعلن مانشستر سيتي تعليق عضوية اللاعب بسبب ما يواجه من اتهامات. وجاء في البيان: "الأمر قيد التحقيق القضائي، وعليه لا يمكن للنادي إبداء الرأي لحين انتهاء عملية التقاضي".

ويتصدر مانشستر سيتي قائمة الأندية في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم حتى الآن بـ 86 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه على تلك الصدارة - مانشستر يونايتد.

محطات في حياة بنجامين ميندي

يوليو/تموز 1994 - ميلاد بنجامين ميندي

يوليو/تموز 2011 - ميندي يوقع أولى عقوده الاحترافية مع نادي لو هافر بدوري الدرجة الثانية الفرنسي

يوليو/تموز 2013 - ميندي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بعد التوقيع لنادي أولمبيك مارسيليا

يونيو/حزيران 2016 - ميندي ينتقل إلى صفوف نادي موناكو

يوليو/تموز 2017 - ميندي في الدوري الإنجليزي الممتاز بين صفوف مانشستر سيتي عبر تعاقد مدته خمس سنوات.