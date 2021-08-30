ليونيل ميسي يظهر لأول مرة ضمن صفوف باريس سان جيرمان

قبل 35 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، انضم ليونيل ميسي للمباراة بديلا عن نيمار، بعد تقدم باريس سان جيرمان بهدفين دون مقابل

ظهر ليونيل ميسي لأول مرة ضمن صفوف فريق باريس سان جيرمان، حيث نزل كبديل في الدقيقة 66 بعدم تقدم فريقه على ريمس بهدفين دون مقابل في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

واسُتقبل الأرجنتيني، الذي ارتدى قميصه الجديد رقم 30 في باريس سان جيرمان، بحفاوة بالغة حيث حل مكان صديقه نيمار أمام حشد كبير من الناس.

وكانت هذه هي المباراة الأولى في مسيرة ميسي لصالح فريق آخر غير برشلونة.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان: "لا يزال بعيدًا عن أفضل مستوياته، لكنه يتدرب جيدًا وسيكون لائقًا خلال الأسبوعين المقبلين".

وأضاف: "نحن ننتظر الأفضل منه. أنا سعيد جدًا لأنه ظهر لأول مرة. كان ذلك مهمًا للغاية بالنسبة له".

"لقد كان جيدًا. من لمساته الأولى منح الفريق الطمأنينية. من الجيد أن يبدأ بالفوز".

"كان من الجيد أن يسمع الجماهير تهتف له، وليس فقط مشجعينا، إنه شيء كسبه ليو".

وسجل كيليان مبابي الهدفين في ما يمكن أن يكون آخر ظهور له مع النادي، مع حرص ريال مدريد على التعاقد معه قبل الموعد النهائي للانتقال يوم الثلاثاء.

وقدم ريال مدريد عرضًا بقيمة 160 مليون يورو، للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي سجل حتى الآن 135 هدفًا في 175 مباراة مع باريس سان جيرمان.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تسبب ليونيل ميسي في عدة أخطاء، من بينها هذا الخطأ

وأحرز مبابي هدفه الأول بضربة رأس من تمريرة عرضية من أنخيل دي ماريا، والثاني من تمريرة عرضية من أشرف حكيمي.

وقال بوكيتينو: "كيليان هو لاعبنا، وأنت تعلم أنه في كرة القدم وفي مجال الأعمال هناك دائما شائعات ونميمة".

"أعتقد أن رئيسنا (رئيس النادي) ومديرنا الرياضي كانا واضحين للغاية، وهو لا يزال هنا. أنا سعيد حقًا بوجود كيليان".

"إنه أحد أفضل اللاعبين وأحد أهم اللاعبين في العالم اليوم، ووجوده معنا هدية".

لكن عناوين الأخبار ستكون حول ميسي البالغ من العمر 34 عامًا، والذي انضم للمباراة بعد لحظات من الهدف الثاني.

وتمت إعادة بيع تذاكر المباراة بحوالي 6000 يورو، بعد أن باع نادي ريمس أكثر من 20 ألف تذكرة للمباراة، بينما قبل توقيع ميسي تم بيع حوالي 6000 فقط.

وربما شعر مشترو التذاكر بخيبة أمل لرؤية ميسي على مقاعد البدلاء، لكنه استقبل بحفاوة عندما بدأ في الإحماء، حيث هتف المشجعون باسمه وزاد هتافهم عندما نزل إلى الملعب.

لعب ميسي بعض التمريرات الرائعة وتسبب أيضا في العديد من الأخطاء. ومع ذلك، كان لديه القليل من اللمسات في منطقة الجزاء لكن دون وجود فرص للتسديد.

وقال بوكيتينو: "إنه يجلب الهدوء للفريق. طاقته وتفاؤله ينعكسان على بقية الفريق".

وغاب ميسي عن المباريات الأولى لباريس سان جيرمان، منذ انتقاله الحر بعد خروجه من برشلونة. وكانت هذه أول مباراة له منذ فوزه بكأس كوبا أمريكا مع الأرجنتين، في يوليو/ تموز الماضي.

وانضم ميسي إلى برشلونة حين كان يبلغ من العمر 13 عامًا، وسجل رقمًا قياسيًا بلغ 672 هدفًا في 778 مباراة للنادي.