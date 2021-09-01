رونالدو يقود البرتغال إلى الفوز على أيرلندا ويكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية
سجل كريستيانو رونالدو هدفين متأخرين ليحطم الرقم القياسي العالمي لعدد الأهداف الدولية، فيما انتزعت البرتغال فوزا دراماتيكيا بهدفين لهدف في تصفيات كأس العالم، على جمهورية أيرلندا، في فارو البرتغالية.
وبدا المنتخب الأيرلندي في طريقه للفوز، عندما حافظت رأسية جون إيغان في الشوط الأول على تقدمهم حتى الدقيقة 89.
لكن رونالدو عادل النتيجة في الثواني الأخيرة من وقت المباراة الأصلي، قبل ظفره بضربة رأسية في الدقيقة 96.
الهزيمة تبقي جمهورية أيرلندا بدون أي نقطة في المجموعة الأولى بعد ثلاث مباريات.
حتى النهاية الرائعة، بدا الأمر وكأنه أمسية بائسة لرونالدو بعد ركلة جزاء في الشوط الأول تصدى لها حارس مرمى جمهورية أيرلندا الشاب غافين بازونو.
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ومع ذلك، واصل النجم العالمي البالغ من العمر 36 عاما، والذي وافق على العودة المفاجئة إلى مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، المحاولة في منطقة جزاء الجمهورية. وبعد التعادل، حطم هدف الفوز قلوب الزوار.
ويرفع هدفا رونالدو رصيده إلى 111 هدفا في القائمة الدولية على مر العصور، متقدما على مهاجم إيران السابق علي دائي بهدفين.
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