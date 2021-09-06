وفاة لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا السابق جون بيير آدامز بعد 39 عاما في غيبوبة بسبب خطأ طبي

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لاعب منتخب فرنسا لكرة القدم جون بيير آدامز ظل في غيبوبة لمدة 39 عاما بسبب خطأ طبي

فارق لاعب منتخب فرنسا لكرة القدم جون بيير آدامز الحياة بعد 39 عاما في غيبوبة إثر خطأ طبي خلال إجراء جراحة في الركبة.

توفي لاعب منتخب فرنسا السابق لكرة القدم جون بيير آدامز بعد 39 عاما من الغيبوبة، ليرحل عن عمر ناهز الثلاثة والسبعين عاما.

ولد آدامز في السنغال، وقد لعب في مركز المدافع، ومثل فريق نيس في أكثر من 140 مباراة، كما لعب لباريس سان جيرمان. ومثل فرنسا في 22 مباراة في الفترة ما بين عامي 1972-1976.

وفي بيان لنادي باريس سان جيرمان، قال النادي: "لقد كان نموذجا لحب الحياة، والكاريزما وصاحب خبرة تحظى بالاحترام".

كما قال نادي نيس إنه سيكرم آدامز قبل مباراته المقبلة أمام موناكو في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وأرسل نادي نيم، الذي ظهر بقميصه في 84 مباراة، تعازيه الخالصة لأسرة اللاعب.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في ركبته في أحد المعسكرات استدعت إجراء جراحة، لكن المستشفى الذي توجه إليه في مدينة ليون كان يشهد إضراب بعض موظفيه.

ورغم ذلك، تقرر أن تجرى العملية في موعدها، في وقت كان طبيب التخدير بالمستشفى يتعامل مع ثماني حالات في الوقت ذاته. وأوكلت مهمة متابعة آدامز لطبيب متدرب، قال فيما بعد: "لم أكن مؤهلا للمهمة التي أوكلت إلى".

لقد تسببت عدة أخطاء قام بها طبيب التخدير والطبيب المتدرب في تعرض آدامز لأزمة قلبية وتلف في الدماغ.

ولم يعاقب الطبيبان إلا في منتصف التسعينيات، وأوقفا عن العمل لمدة شهر، مع دفع غرامة قدرها 750 يورو لكل منهما.