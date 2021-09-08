كـأس العالم: ردود فعل متباينة على مقترح سعودي لإقامة البطولة كل عامين

قبل 40 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، صوت 166 عضوا في الفيفا لمصلحة إقامة البطولة كل عامين

يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا - لإقامة كأس العالم كل عامين بدلا من النظام الحالي المتبع والذي يقضي بإقامة المسابقة كل أربع سنوات، وهي فكرة أثارت ردود فعل متباينة ما بين موافق ومعارض ومتحفظ.

ويقود المدرب الفرنسي الشهير أرسين فينغر تنفيذ المقترح بحكم منصبه كرئيس تطوير الكرة العالمية في الفيفا.

وتقابل فينغر، الذي درب نادي أرسنال لاثنين وعشرين عاما، مؤخرا مع مدرب المدرب الإنجليزي غاريث ساوثغيت للتباحث بشأن المقترح. وقال ساوثغيت إنه منفتح على كل الأفكار، وليس مع أو ضد الفكرة إلا أنه قال:" إنه مقترح في حاجة لمزيد من التفكير".

وعارض بعض رؤوساء الأندية الكبيرة في أوروبا فكرة إقامة المونديال كل عامين، قائلين إن إقامة البطولة كل عامين ستقلل من خصوصية البطولة وستعرض صحة اللاعبين للخطر.

وتحدث رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألسكندر تشيفيرين عن الأمر أمام 160 من ممثلي الأندية خلال الاجتماع العام لرابطة الأندية الأوروبية في جنيف قائلا: "لكأس العالم مكانة خاصة أشبه بالجوهرة بسبب ندرته.وإقامته كل عامين سيقلل من مشروعيته، وسيؤدي للأسف إلى إضعافه".

أما رئيس رابطة الأندية الأوروبية، ناصر الخليفي فقد حذر من تأثر صحة اللاعبين من تنفيذ هذا الطرح، حيث قال:"ضغط المباريات، وتعطل بعضها يعرض صحة ورفاهية اللاعبين للخطر".

ماذا يقول الاتحاد الدولي لكرة القدم

قدم الاتحاد السعودي لكرة القدم في مايو/آيار مقترح إقامة البطولة العالمية كل سنتين، وهو ما دعمه الاجتماع السنوي لكونغرس الفيفا حيث صوت لصالحه 166 عضوا وعارضه 22.

ويقول جاني إنفانتينو رئيس الفيفا :"التشاور بشأن هذه الفكرة، هي ببساطة طريقة لجعل كرة القدم، والكرة العالمية قوية، ولهذا فنحن نحتاج مساعدة الجميع".

وأضاف إنفانتينو:"يجب ألا يؤخذ هذا الأمر على أنه تحدٍ أو عراك، علينا أن نمنح جماهير كرة القدم المزيد من الدوافع لحب اللعبة".

ويقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم بدراسة جدوى لهذا المقترح، ويؤكد إنفانتينو أن أبواب الفيفا مفتوحة أمام أي اقتراح أو أي فكرة.

وفي صحيفة الغارديان الإنجليزية، تناول الكاتب شون إنغل هذا المقترح والمواقف المعارضة له حيث استعرض موقفي مانشستر سيتي واللاعب الويلزي غاريث بيل الرافضين لإقامة المونديال كل عامين.

وحذر الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي فيران سوريانو من أن المقترح سيؤذي اللاعبين، حيث قال:"ليس هناك وقت للاعبين للمزيد، لا وقت على الإطلاق. اللاعبون لا يستطيعون لعب المزيد من المباريات، وهذا أمر مؤكد".

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ويرى لاعب المنتخب الويلزي وريال مدريد غاريث بيل، إن إقامة البطولة كل عامين سيفقدها بريقها إذ قال:"لا تعجبني فكرة إقامة البطولة كل عامين، وهذا سيفقدها جزءا من تاريخها. فإقامة كأس العالم بشكلها الحالي، وانتظار إقامتها كل أربع سنوات يجعلها بطولة ذات مكانة".

ويضيف شون إنغل في الغارديان أن أرسين فينغر اقترح التصويت على المقترح في ديسمبر/كانون المقبل، قبل أن يدخل حيز التنفيذ بعد عام 2024.

و الأمر الذي يزعج الأندية، ليس فقط قيام فينغر بدعوة عدد من المدربين واللاعبين السابقين - مثل جون تيري ويايا توريه - إلى قطر للتباحث الخميس المقبل بشأن المقترح المثير للجدل، بل أيضا هو انتظار الفيفا لرأي رابطة الأندية الأوروبية.