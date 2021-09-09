جيروم بواتينغ: النجم الألماني أمام القضاء بتهمة الاعتداء على رفيقته السابقة

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، نفى بواتينغ التهم الموجهة إليه

مثل لاعب كرة القدم الألماني جيروم بواتينغ أمام محكمة في مدينة ميونيخ لمواجهة تهم بالاعتداء على رفيقته السابقة في عام 2018.

ويواجه اللاعب اتهاما بجرح أم طفلتيه التوأم خلال خلاف نشب بينهما أثناء عطلة.

ووجه الادعاء اتهاما لمدافع فريق بايرن ميونيخ السابق والمنتخب الألماني الفائز بكأس العالم عام 2014 بتعمد التسبب بأذى جسدي.

وأنكر بواتينغ البالغ من العمر 33 عاما الادعاءات. وفي حال إدانته قد يحكم عليه بغرامة أو السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وكان بواتينغ يرتدى حلة زرقاء داكنة ويرافقه حراسه حين وصل إلى قاعة المحكمة مع محاميه كاي فالدن صباح الخميس.

وقبل بدء المحاكمة، قال المدعون إن بواتينغ قذف رفيقته السابقة بمصباح وصندوق تبريد أثناء الاعتداء المزعوم في منطقة الكاريبي في يوليو/ تموز 2018.

وقالت متحدثة باسم الادعاء لصحفيين إن بواتينغ وجه لرفيقته السابقة إهانات وجذبها من شعرها.

وخلال جلسة المحكمة، نفى بواتينغ الاعتداء على رفيقته السابقة، مقدما رواية مختلفة للأحداث.

وقال إن مشادة كلامية اندلعت بينهما بعد تصاعد التوتر أثناء لعبة، مضيفا أن رفيقته السابقة تصرفت بعدائية ووجهت له إهانات وضربته متسببة في جرح شفته. وحين حاول دفعها بعيدا عنه، سقطت على الأرض.

كما قال إنه ألقى وسادة على طاولة، ما تسبب في سقوط المصباح.

وسوف تستمع المحكمة إلى شهادات 4 شهود، حسبما أفادت قناة تي آر إل الألمانية.

وكان يفترض أن تعقد الجلسة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي لكنها أجلت لأن أحد الشهود لم يستطع الحضور.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، انتقل بواتينغ إلى ليون بعد 10 سنوات في صفوف بايرن ميونيخ

وحظي بواتينغ بمسيرة مهنية ناجحة وحافلة، على مستوى الأندية والمنتخب.

فقد فاز بـ22 لقبا لنادي بايرن، بينها نسختان من دوري أبطال أوروبا و9 نسخ في الدوري الألماني. وانتقل بواتينغ في صفقة انتقال حر إلى فريق ليون الفرنسي خلال الصيف بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونيخ.

وفي فبراير/ شباط، عُثر على رفيقة بواتينغ السابقة، العارضة كازيا لينهاردت البالغة من العمر 25 عاما، ميتة بعد أن أقدمت على الانتحار في إحدى الشقق في برلين.

وعثرت شرطة برلين على جثتها في غياب بواتينغ، الذي كان يخوض منافسات كأس العالم للأندية في قطر لصالح نادي بايرن ميونيخ.