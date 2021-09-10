ليونيل ميسي: أسطورة الأرجنتين يتخطى بيليه في قائمة هدافي أمريكا الجنوبية دوليا

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تخطى اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب البرازيلي الأسطوري بيليه، متصدرًا قائمة هدافي أمريكا الجنوبية في المباريات الدولية.

وسجل ميسي مساء الخميس ثلاثة أهداف في شباك بوليفيا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وارتفع رصيد ميسي بهذه الأهداف الثلاثة إلى 79 هدفا سجّلها مع منتخب بلاده في 153 مباراة.

وكان بيليه، أسطورة البرازيل، قد سجل 77 هدفا دوليا في 92 مباراة قبل اعتزاله.

وانتهت مباراة الأرجنتين وبوليفيا بفوز المنتخب الأرجنتيني بثلاثة أهداف نظيفة افتتحها ميسي في الدقيقة 14 من عمر المباراة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليتساوى رصيده من الأهداف الدولية مع بيليه.

وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن ميسي صاحب الـ34 عاما من مراوغة مدافع بوليفيا مسجّلا هدفه الثاني في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة سجل ميسي هدفه الثالث في المباراة من كرة مرتدة.

وبعد انتهاء المباراة، احتفل ميسي الذي يقود فريق بلاده مع زملائه بكأس كوبا أمريكا بحضور 20 ألف مشجع في استاد مونومنتال بالأرجنتين.

وقاد ميسي فريقه إلى حصد هذا اللقب، الأول من نوعه للاعب، في يوليو/تموز، بالتغلب على البرازيل في النهائي على ملعب ماراكانا في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو.

وتعليقا على صورة للفريق محتفلا بالكأس، كتب ميسي على صفحته عبر إنستغرام: "كثيرا ما حلمت بهذا اليوم .. شكرًا للرب".

وأضاف ميسي: "لا أجد كلمات كافية أشكركم بها على ما غمرتموني من حب. يا لها من ليلة رائعة لا تُنسى".

وسجل اللاعب، نيمار، زميل ميسي في نادي باريس سان جيرمان 69 هدفا في 113 مباراة لصالح منتخب بلاده البرازيل.

ولا يزال نيمار في عامه التاسع والعشرين.

ويحل المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني بعد البرازيل على قائمة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بـ 18 نقطة مقابل 24 للبرازيل.

وفازت الأرجنتين في خمس مباريات بينما تعادلت في ثلاث في تلك التصفيات.