بيليه: أسطورة كرة القدم البرازيلي في مرحلة التعافي بعد جراحة في القولون

قبل 53 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بيليه هو اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات

يرقد أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه في وحدة للعناية الفائقة، حيث يتعافى على نحو جيد بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة مايشتبه في أنه ورم في القولون.

وأجريت العملية الجراحية للنجم البرازيلي، البالغ من العمر 80 عاما، في مستشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساو باولو.

وقال فريقه الطبي إنه "واع ويتحدث بشكل طبيعي وتبدو عليه علامات التحسن والحيوية".

وقال بيليه، الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، والذي كان يعاني من عدة مشكلات صحية مؤخرا، عبر حسابه بتطبيق انستغرام "مع كل يوم يمر أشعر بقليل من التحسن".

وأضاف "سأواصل (عملية) التعافي لأيام قليلة أخرى".

"بينما أنا هنا (في المستشفى) استغل الفرصة في الاستراحة والتحدث كثيرا مع عائلتي".

"شكرا مرة أخرى لجميع رسائل المحبة. سنجتمع سويا مرة أخرى قريبا".

ورُصد الورم المشتبه به خلال فحوصات روتينية كان يجريها بيليه في مستشفى يتلقى فيه العلاج منذ 31 أغسطس/ آب.

وفي فبراير/ شباط من العام الماضي، قال نجل بيليه، حارس مرمى سانتوس السابق، إدينيو، إن والده يشعر "بالحرج" من مغادرة منزله لأنه لا يستطيع المشي بدون مساعدة.

وتمثل الحالة الصحية لبيليه مصدر قلق في السنوات الأخيرة، إذ خضع لعملية جراحية في البروستاتا عام 2015 بعد دخوله المستشفى للمرة الثانية خلال ستة أشهر، كما اضطر للبقاء في المستشفى بعد إصابته بالتهاب في المسالك البولية عام 2019.

ويُعد بيليه هداف البرازيل على مر العصور وواحد من أربعة لاعبين فقط أحرزوا أهداف في أربع نسخ من بطولة كأس العالم.