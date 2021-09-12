الدوري الإنجليزي الممتاز: محمد صلاح يقتحم نادي المائة في هدافي البطولة

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صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، يعتبر صلاح ثاني أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الانجليزي بعد دروغبا

انضم النجم المصري محمد صلاح، لنادي المائة ضمن هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، لكرة القدم، (بريميير ليغ).

وسجل صلاح الهدف الأول لفريقه في مباراته أمام ليدز يونايتيد ضمن مباريات الجولة الرابعة، للبطولة، والتي انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.

ويعتبر صلاح خامس أسرع اللاعبين، وصولا للهدف المائة، في تاريخ البطولة حيث احتاج 162 مباراة، ليحقق هذا الإنجاز.

وأصبح صلاح اللاعب رقم 30 الذي ينضم لقائمة نادي المائة في البطولة.

ويعد صلاح ثاني اللاعبين الأفارقة من حيث عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكرة القدم، بعد ديديه دروغبا الإيفواري، والذي سجل 104 أهداف.

وقبل المبارة سجل صلاح 99 هدفا مع ليفربول وتشيلسي، بينهم هدفان الموسم الجاري.

ويعتبر صلاح الهداف التاريخي في موسم واحد، للدوري الإنجليزي الممتاز بشكله الحالي.

ويعد آلان شيرار أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة برصيد 260 هدفا من 441 مباراة شارك فيها.

ويحتل ليفربول صدارة البطولة بالمشاركة مع مانشستر يونايتيد، وتشيلسي، برصيد 10 نقاط لكل منهم بعد 4 جولات من البطولة.

وعلى صعيد هدافي الموسم حتى الآن فيتصدرهم لاعب مانشستر يونايتد برونو فيرنانديرز برصيد 4 أهداف، بالمشاركة مع ميشيل أنطونيو، لاعب نادي ويستهام يونايتيد،

ويليهما محمد صلاح، برصيد 3 أهداف بالمشاركة مع كالفيرت لوين، لوكاكو، ومايسون غرينوود.