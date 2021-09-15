باريس سان جيرمان يستبعد رحيل كيليان مبابي الموسم القادم

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استبعد المدير الرياضي في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو، رحيل كيليان مبابي في نهاية الموسم، معربا عن ثقته في أن المهاجم سيوقع عقدا جديدا.

وينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي في يوينو/ حزيران 2022، ويمكنه في يناير/ كانون الثاني توقيع عقد ابتدائي مع ناد آخر.

وسعى نادي ريال مدريد الإسباني إلى ضمه في فترة الانتقالات بمبلغ 160 مليون يورو.

وقال ليوناردو في حديث لقناة كنال بلوس الفرنسية: "لا أعتقد أن أحدا هنا يرى مستقبلا من دونه. لا أتوقع أن يغادر كيليان في نهاية الموسم، فعلاقته بنادي باريس سان جيرمان قوية".

وأضاف ليوناردو أن النادي لم يتلق عرضا ثانيا من ريال مدريد مثلما أشيع في وسائل الإعلام، وأن باريس سان جيرمان "غير مرتاح" من تصرفات النادي الإسباني.

"كنا واضحين في ردنا على عرضهم. من وجهة نظرنا، العرض لم يكن كافيا. لذا فإن بقاءه هو الأمر الطبيعي. لم نفكر أبدا في التخلي عن كيليان".

وقد انضم مبابي، الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي، إلى باريس سان جيرمان في 2017 من فريق موناكو، في صفقة تجاوزت 180 مليون يورو. وفاز معه بالدوري الفرنسي ثلاث مرات، وبكأس فرنسا ثلات مرات، كما ساعد فريقه في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة.