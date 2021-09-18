بيليه: أسطورة كرة القدم البرازيلي يقول إنه "يتعافى على نحو جيد جدا" رغم إدخاله إلى العناية الفائقة

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بيليه اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم ثلاث مرات

قال أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه إنه "يتعافى على نحو جيد جدا"، وذلك بعد إدخاله مجددا إلى وحدة العناية الفائقة.

وكان بيليه، البالغ من العمر 80 عاما، خضع في وقت سابق من الشهر الجاري لعملية جراحية لاستئصال ورم في القولون.

وكان الأطباء في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، قد صرّحوا لبيليه بالخروج من الرعاية المكثفة يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يُدخل إليها مجددا "كإجراء وقائي".

وكتب بيليه على حسابه عبر إنستغرام: "أصدقائي، إنني ما زلت أتعافى على نحو جيد جدا ... اليوم، زارني أفراد من العائلة، وما زلت أبتسم كل يوم. شكرًا لكم على ما غمرتموني به من حب".

وكان بيليه، الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، يتلقى علاجًا في المستشفى منذ 31 أغسطس/آب بعد اكتشاف الورم أثناء فحوص روتينية.

وقالت وسائل إعلام في البرازيل إن بيليه أُدخل مجددا إلى وحدة العناية الفائقة كتدبير وقائي نظرًا لتقدّمه في السن.

وأكد القائمون على المستشفى ذلك، مضيفين: "بعد استقرار الحالة، تم نقل المريض إلى العناية شبه الفائقة .. إن حالته الآن مستقرة فيما يتعلق بالقلب والأوعية الدموية والتنفس".

وقبل صدور بيان المستشفى، كتبت ابنة بيليه مع نشر صورة لها مع والدها على إنستغرام: "لا أعلم ما تقوله الشائعات، لكن حالة أبي في تحسّن .. العالم ليس في حاجة إلى مزيد من القلق".

وشهدت الأعوام الماضية اضطرابا في حالة بيليه الصحية، وقد خضع لعملية جراحية في البروستاتا عام 2015 بعد أن أُدخل للمستشفى للمرة الثانية في ستة أشهر، قبل أن يعاد إليها عام 2019 بعد إصابته بعدوى في الجهاز البولي.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، يعاني بيليه من مشاكل صحية منذ فترة

ويعد بيليه هداف البرازيل على مرّ العصور وهو واحد من أربعة لاعبين فقط سجلوا أهدافا في أربع بطولات مختلفة في كأس العالم.

ووفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، فقد سجل بيليه 1279 هدفا في 1363 مباراة خلال مسيرته، بما في ذلك 77 هدفا في 91 مباراة دولية للبرازيل.