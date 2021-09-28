ميسي يسجل أول أهدافه مع باريس سان جيرمان في مرمى مانشستر سيتي

قبل 29 دقيقة

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سجّل ليونيل ميسي أوّل هدف له مع فريق باريس سان جيرمان، في مباراة مثيرة فاز فيها الفريق الفرنسي على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في إطار دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلق ميسي من منتصف الملعب، ليتبادل الكرة بلمسة واحدة مع كيليان مبابي، قبل أن يسدد من مسافة نحو 18 متراً، ويسجّل أوّل أهدافه في رابع ظهور له مع فريقه الجديد، منذ انتقاله من نادي برشلونة.

وصمّ هدير جماهير الفريق الباريسي الآذان في ملعب بارك دو برانس، بعد تسجيل ميسي، العائد من الإصابة، هدف المباراة الثاني في شوطها الثاني.

وأضاف اللاعب الأرجنتيني هدفاً جديداً إلى سجّله، الذي يتضمن 672 هدفاً لصالح فريق برشلونة.

وفاز باريس سان جيرمان، وصيف الموسم السابق من البطولة، بهدفين مقابل لا شيء، بعد افتتاح إدريسا غاي التسجيل في بداية الشوط الأول.

واقترب مانشستر سيتي أكثر من مرة من التسجيل. وفي واحدة من فرص الفريق الإنجليزي الخطيرة، ارتطمت رأسية رحيم ستيرلينغ بالعارضة، لترتد الكرة إلى برناردو سيلفا ويسددها في العارضة مرة أخرى، بينما كان المرمى خاليا.