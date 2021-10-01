الدوري الإنجليزي الممتاز: السماح للاعبين بالمشاركة في منتخبات بلادهم المدرجة على "القائمة الحمراء" لكورونا

قبل 18 دقيقة

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليغ، السماح للاعبين المسجلين لديها بالسفر إلى بلادهم حتى وإن كانت ضمن قائمة بريطانيا الحمراء الخاصة بفيروس كورونا.

وبهذه الخطوة، بات مسموحا لهؤلاء اللاعبين بالمشاركة في منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

واشترطت الرابطة حصول اللاعبين على تطعيم كامل، والالتزام التام بالسلوكيات الصحية أثناء السفر، على أن يدخلوا في حجر صحي مدة عشرة أيام بمنشآت مخصصة لذلك لدى عودتهم إلى المملكة المتحدة.

ووفقا للقرار الجديد الصادر اليوم الجمعة، سيكون مسموحا لهؤلاء اللاعبين المحترفين بمبارحة مكان الحجر ليوم واحد من أجل التمرين أول اللعب.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "نعمل عن كثب مع الجهات المختصة للوصول إلى مواءمة بين مصالح أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والبلاد التي ينتمي إليها اللاعبون مع الحفاظ على أعلى مستويات الصحة العامة والأمان".

وتابع المتحدث: "أفضل دفاعاتنا ضد الفيروس هو اللقاح، وستسمح هذه التدابير الجديدة للاعبين الملقحين بشكل كامل بالوفاء بالتزاماتهم الدولية بأكثر السبل الممكنة أمانًا وعمليةً، مع السماح لهم بالتدريب واللعب مع أنديتهم في أسرع وقت ممكن لدى عودتهم".

وخففت حكومة المملكة المتحدة اللوائح الخاصة بكوفيد-19 إثر مشاكل تسببت بها تلك اللوائح أثناء عطلة المباريات الدولية في سبتمبر/أيلول.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قررت عدم السماح للاعبين بالمشاركة في منتخبات بلادهم في خطوة أثارت صداما مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، الذي كان قد طالب بالسماح للأفراد بالسفر واللعب.

كانت أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز قد قررت في أغسطس/آب الماضي منع عدد من اللاعبين من الذهاب إلى دول تضعها إنجلترا على "القائمة الحمراء" والمشاركة في مباريات دولية مع منتخباتهم خلال شهر سبتمبر/أيلول.

وكان ليفربول من بين تلك الأندية التي قررت عدم السماح بسفر لاعبيها، ومن بينهم المصري محمد صلاح للعب في صفوف منتخب بلاده.

وأثار ذلك القرار حينها حفيظة مصر التي كانت ترغب في مشاركة لاعبها الدولي في صفوف ليفربول.

لكن بريطانيا قررت في 17 سبتمبر/أيلول، رفع اسم مصر ودول أخرى من تلك القائمة الحمراء.

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ووافق نادي آستون فيلا، وتوتنهام للاعبيهما من الأرجنتين بتمثيل بلدهما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في أمريكا الجنوبية.

ولم يستطع ثمانية لاعبين نيجيريين في المملكة المتحدة من تمثيل بلدهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الرأس الأخضر، كما لم ترد تقارير بمشاركة لاعبين أفارقة مقيمين في المملكة المتحدة مع منتخبات بلادهم في تلك التصفيات.

وقبل قرار المملكة المتحدة تخفيف قواعد الحجر الخاصة بلاعبي كرة القدم، أدرج منتخبا الأرجنتين والبرازيل على قائمتيهما المشاركتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم عددا من لاعبي الدولتين المسجلين في البريميرليغ.

وانتقد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي إعلان البريميرليغ قإئلا إنه "خطوة لم تدرس بشكل واف".

وأوضح يورغن كلوب: "معنى ذلك أن يقضي اللاعبين بعد عطلة المباريات الدولية مدة 10-12 يوما مع منتخبات بلادهم قبل أن يدخلوا في حجر صحي مدة 10 أيام بعيدا عن عائلاتهم. نتحدث بذلك عن إجمالي 22 يوما، ثم بعد ذلك بأسبوعين هناك عطلة مباريات دولية أخرى".