خطيبة جمال خاشقجي: استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد "مفجع"

قبل 18 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تجمع مشجعو نيوكاسل خارج ملعب سانت جيمس بارك للاحتفال بصفقة الاستحواذ

قالت خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي إن استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي أمر "مفجع" بالنسبة لها.

وقُتل خاشقجي، المنتقد لسياسات بلاده، أثناء زيارته للقنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وتعتقد وكالات المخابرات الغربية أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمر بقتل خاشقجي، وهو ما ينفيه الأمير.

وقالت خطيبة جمال، خديجة جنكيز، التي كانت على وشك الزواج منه قبل قتله، "أشعر بخيبة أمل كبيرة".

وأضافت "ما كنت أفعله منذ مقتله هو السعي لتحقيق العدالة لجمال كل يوم، واستغل كل فرصة أجدها أو كل مكان يمكنني الذهاب إليه".

وأردفت "وفجأة، وأنا أشاهد الأخبار، رأيت الناس يتحدثون عن صفقة الاستحواذ، وقلت: من فضلكم، لا تفعلوا ذلك، من فضلكم احترموا أنفسكم".

ووافق الدوري الإنجليزي الممتاز الخميس على صفقة الاستحواذ على نيوكاسل بقيمة 305 ملايين جنيه استرليني بعد تلقي "تأكيدات ملزمة قانونيا" بأن الدولة السعودية لن تسيطر على النادي.

وسيوفر صندوق الاستثمارات العامة السعودي بي آي إف (PIF)، الذي يرأسه محمد بن سلمان، 80 في المئة من قيمة.

ويُنظر إلى الصندوق على أنه مستقل عن الدولة.

واتُهمت الدولة السعودية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. لكن مع اعتبار صندوق الاستثمارات العامة صاحب الأغلبية كيانا منفصلاً، لم يعد هذا الأمر، أو أي قضايا قرصنة أخرى، عائقا أمام صفقة الاستحواذ، من وجهة نظر الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشجعو نيوكاسل يهتمون فقط بمستقبل النادي المالي

يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصولا تقدر بـ 250 مليار جنيه استرليني، ما يجعل نيوكاسل يونايتد، أحد أغنى الأندية في العالم.

لكن خديجة قالت إنها تريد تذكير المشجعين بأن هناك أشياء أكثر أهمية من الوضع المالي للنادي.

وقالت في مقابلة مع راديو بي بي سي 5 "يبدو أنهم ( مشجعو نيوكاسل) لا يهتمون بما حدث لجمال، إنهم يهتمون فقط بالمستقبل المالي".

وأضافت "أريد أن أذكرهم أن هناك شيئا أكثر أهمية من المال، وأن هناك شيئا أكثر أهمية من الوضع المالي لهذا النادي".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، خديجة جنكيز، خطيبة جمال خاشقجي

وأوضحت خديجة أن "هناك قيما أغلى بكثير، نمتلكها ونحتاجها دائما في حياتنا".

وأكدت أنه "يجب أن نرسل لهم رسالة مفادها أنهم لا يستطيعون شراء أي فريق انجليزي والسبب هذه الجريمة، إنها الرسالة الواضحة التي يجب أن يرسلها كل شخص انجليزي".

وأضافت خطيبة جمال "علينا أن نذكرهم بما فعلوه بجمال، لأنه لم يُحاسب أحد على قتله، لذا يجب أن نعاقبهم بطرق أخرى".

وأردفت "على الأقل احترموا روح جمال، لأنه دفع ثمنا باهظا حقا لحرية التعبير".

زعيم حزب العمال "قلق للغاية" بشأن الاستحواذ

قال السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال أكبر أحزاب المعارضة في بريطانيا، إنه "قلق للغاية" بشأن استحواذ الصندوق السعودي على نيوكاسل، وشدد على الحاجة إلى وجود هيئة منظمة مستقلة لتحسين قوانين حوكمة كرة القدم.

وقال لبي بي سي "أجرت تريسي كراوتش، النائبة عن حزب المحافظين، مراجعة لقوانين حوكمة كرة القدم، ونحن نساهم في ذلك أيضا، لكنني قلق بشأن الحوكمة".

وأضاف "أعتقد أننا بحاجة إلى هيئة تنظيم مستقلة، الأمر الذي رأيناه في العديد من الأندية الآن على مدار العام أو العامين الماضيين، نحتاج إلى هيئة منظمة مستقلة ونحتاج إلى معايير اختبار مختلفة لمديري الأندية".

وأوضح ستارمر "أعتقد أنه يجب عرض صفقة الاستحواذ على هيئة منظمة مستقلة لأن هناك مخاوف جدية بشأن سجل حقوق الإنسان".

وأردف "أنا قلق للغاية بشأن هذا الاستحواذ".