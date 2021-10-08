ظاهرة المنشطات الجافة تجتاح تيك توك وأطباء يحذرون

ميشيل روبرتس

محررة شؤون الصحة- بي بي سي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ينبغي نقع مسحوق البروتين في الماء قبل الشرب

تلقى أطباء حول العالم تنبيهات بخصوص ترند تناول المنشطات الجافة المنتشر بين مرتادي القاعات الرياضية.

وشاعت بين ممارسي الرياضة ظاهرة تناول مساحيق المكملات الغذائية الجافة، بدل نقعها في الماء، وشربها وفق توجيهات الصانع.

ويخشى باحثون، تحدثوا في مؤتمر طبي في الولايات المتحدة، أن يجرب المراهقون تناول المكملات الغذائية جافة، متأثرين بسلسة من الفيديوهات المنتشرة على تطبيق تيك توك.

وحظيت فيديوهات على تيك تك، تظهر تناول تلك المساحيق الجافة، على ملايين علامات الإعجاب.

تحذير صحي

وتحتوي تلك المساحيق على الكثير من الأحماض الأمينية، والفيتامينات، ومكونات أخرى مثل الكافيين.

والهدف من تناولها مدّ الجسم بالقوة لتحمل الجهد العضلي، وإن كانت الأدلة العلمية على فعاليتها ضعيفة.

ولكن الإفراط في تناول محفزات القوة الجسمية ينطوي على مخاطر معروفة. فجرعة كبيرة من الكافيين مثلاً قد تسبب آثارا جانبية على القلب، من بينها الخفقان، أو زيادة أو نقصاً في ضربات القلب.

وذكر الباحثون في مركز كوهين لطب الأطفال، في نيويورك، أن علبة واحدة من تلك المساحيق، تحتوي على ما يعادل 5 فناجين قهوة من الكافيين.

ويمكن أن يسبب تناول هذه المادة "ارتفاع ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب، واحتمال اضطراب إيقاع القلب".

ويضيف الباحثون أن استنشاق المسحوق المكمّل بالخطأ قد يؤدي إلى "الاختناق أو التهابات في الرئة".

صدر الصورة، TIKTOK/BRIVTNY التعليق على الصورة، بريتني روت قصتها على تيك توك

وتصنف هذه المواد في بريطانيا ضمن الأغذية وليس مع الأدوية، ولكن ينبغي أن تكون آمنة للاستهلاك ليسمح ببيعها في المتاجر لمن هم فوق سن 18 عاماً.

ويباع بعض هذه المنتجات على الانترنت من قبل موردين غير موثوق فيهم، وقد لا يحتوي المنتج على المكونات المشار إليها في العلبة.

وقد منع العديد منها لأنها تحتوي على مواد من بينها الأمفيتامين الاصطناعية ومحفز اسمه سينيفرين.

ونبهت الصحف في الفترة الأخيرة إلى هذه المخاطر بعدما روت إحدى مؤثرات وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة قصتها مع هذه المواد. فقد تعرضت بريتني بورتيلو البالغة من العمر 20 عاماً إلى أزمة قلبية، لها علاقة، على حد تعبيرها، بتناول المنشطات الجافة.

شعبية متزايدة

وحلل الباحثون 100 فيديو على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك، مع وسم preworkout (قبل التمرين)، فوجدوا أن 8 منها فقط تظهر استعمال المسحوق بطريقة صحيحة.

وأظهر أكثر من 30 فيديو أشخاصاً يضعون المسحوق الجاف في أفواههم، ثم يتبعونه بجرعات من الماء أو سائل آخر. ونالت هذه الفيديوهات أكثر من 8 ملايين إعجاب.

ونبه الباحثون، في عرضهم أمام اجتماع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، إلى ضرورة أن "يلتفت الأطباء إلى حجم انتشار أساليب الاستهلاك الخطيرة لهذه المواد، واحتمالات الإفراط في استهلاكها أو استنشاقها، أو تسببها في إصابات".

وتقول خبيرة التغذية، بريدجيت بينيليم، من الجمعية البريطانية للتغذية إن "هذه المساحيق تحتوي أساساً على الكافيين ومكونات أخرى مثل كريتين والأحماض الأمينية والفيتامينات".

"وليس هناك بحوث عن فضائل هذه المنتجات، وإن كانت هناك بعض الأدلة على أن الكافيين يحسن الأداء الرياضي في بعض الحالات. وأجريت هذه البحوث على الرياضيين فقط، ولا يعرف مدى انسحاب نتائجها على عامة الناس.

وتتراوح نسبة الكافيين في المساحيق ما بين فنجان و 3 فناجين قهوة، إذا أعدت فوق إرشادات الصانع. وعليه فهناك مخاطر إفراط في استهلاك الكافيين، إذا أخذت أكثر من مرة في اليوم، أو إذا أخذت جافة، وهو ما يؤدي إلى تجاوز الكمية المقترحة.

كما أن توفر الماء والسوائل في الجسم مهم أثناء ممارسة الرياضة.

وتنصح الجمعية البريطانية للقلب بما يلي: