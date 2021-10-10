فرنسا تهزم إسبانيا بهدفين لهدف وتصبح ثاني الفائزين بدوري الأمم الأوروبية

قبل 17 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حسم كيليان مبابي نتيجة المباراة لصالح فرنسا لتفوز في نهائي دوري الأمم الأوروبية

سجل كيليان مبابي هدفا مثيرا للجدل لتخطف فرنسا الفوز من إسبانيا بعد أن كانت متأخرة بهدف وتحصل على لقب من تأخرها لتفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية.

وانتهت المباراة بنتيجة 2-1 لصالح فرنسا. واحتسب هدف النجم مبابي بعد أن سدد الكرة فمرت من تحت حارس المرمى أوناي سيمون.

وكان بنزيمة قد سجل هدفا رائعا ليعادل النتيجة قبل أن يضيف مبابي هدف الفوز.

لكن الهدف سيكون موضع جدل، حيث تم احتسابه على الرغم من أن مهاجم باريس سان جيرمان، كان في وضع تسلل عندما مرر ثيو هيرنانديز الكرة له ولكنها لمست مدافع إسبانيا إيريك غارسيا قبل أن تصل إلى مبابي، وتنص القواعد على ألا يحتسب الهدف في هذه الحالة.

ولعبت فرنسا مباراة صعبة، خاصة وأنها تأهلت للنهائي في سيناريو مماثل أمام بلجيكا فقد تأخرت بهدفين ولكنها قلبت النتيجة إلى فوز بثلاثة أهداف.

وعلى الرغم من أن فرنسا كانت أقل استحواذا على الكرة (36٪) في مباراتها أمام إسبانيا، إلا أنها كانت دائما تشكل تهديدا بهجماتها المرتدة التي سجل من خلالها مبابي هدف الفوز.

وكانت إسبانيا قد تقدمت بهدف لميكيل أويارزابال.

وتصدى الحارس هوغو لوريس لتسديدتين خطيرتين في الدقائق الأخيرة ليضمن فوز فرنسا بالبطولة.