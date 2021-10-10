تايسون فيوري يهزم ديونتاي وايلدر ويحتفظ بلقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تمكن فيوري من الاحتفاظ باللقب بعد هزيمة وايلدر

احتفظ البريطاني تايسون فيوري بلقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل، وذلك بفوزه على الأمريكي ديونتاي وايلدر بالضربة القاضية في الجولة الحادية عشرة السبت في لاس فيغاس.

واتسمت المباراة، وهي الثالثة التي يلتقي فيها فيوري ووايلدر، بالإثارة.

وبعد عشرين شهرا من المباراة التي أطاح فيها فيوري بالأمريكي وايلدر من على عرش الوزن الثقيل، كان على اللاعب البريطاني إظهار كل ما لديه من قدرات وصمود ليفوز بالمباراة، التي وصلت بسجله إلى 32 مباراة بدون هزيمة، بعد سقوطه أرضا مرتين في الجولة الرابعة.

ونجح الملاكم البريطاني في إجهاد خصمه بشدة في الجولة الثالثة من المباراة التي احتدمت خلالها المنافسة بين اللاعبين، لكنه وجد نفسه في مرمى قبضة وايلدر الضخمة مرتين متتاليتين.

وصمد وايلدر حتى نهاية الجولة السابعة، لكن في الجولة العاشرة أسقطه فيوري أرضا مرة أخرى، قبل أن يسدد الضربة القاضية في الجولة الحادية عشرة.

وقال تايسون فيوري: "لقد سقطت مرتين، وأُصبت. وايلدر ملاكم قوي".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يقول فيوري عن نفسه إنه الملاكم الأعظم في الوزن الثقيل في عصره

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سقط وايلدر بالضربة القاضية وخسر المباراة في الجولة الحادية عشرة

وأضاف: "كان نزالا رائعا. لن أتقدم بأية أعذار، فوايلدر ملاكم من الطراز الأول. لقد صعّب عليّ الأمر. دائما أقول إنني أفضل ملاكم في العالم بينما هو ثاني أفضل ملاكم".

وسادت حالة من التوتر خلال المباراة، بسبب دخول وايلدر إلى الحلبة متأخرا، ما جعل الجمهور في حالة ترقب، حتى دخل الملاكم الأمريكي وبدأ النزال.

وكانت هذه أول مباراة لكل منهما، منذ اللقاء المثير الذي جمعهما في لاس فيغاس في فبراير/ شباط 2020.

وكانت المواجهة الأولى بين نجمي الوزن الثقيل في الملاكمة فيوري ووايلدر في 2018.

وكان الموعد الأصلي للمواجهة الثالثة بين النجمين في الصيف الماضي، لكنها تأجلت عقب إصابة وايلدر بفيروس كورونا واضطرار فيوري إلى العودة إلى بريطانيا لحضور ولادة طفله السادس.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تمكن وايلدر من السيطرة على المباراة لبعض الوقت

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أجهد فيوري خصمه وايلدر وتسبب في تداعيه في الجولة السابعة من المباراة

"أعظم بطل وزن ثقيل في عصري"

فاز فيوري بجميع التحديات التي واجهته، لكن كي يصبح أول بطل للعالم دون منازع في الوزن الثقيل، منذ لينوكس لويس في عام 2000، عليه أن يحصل على ألقاب البطل الأوكراني أولكسندر أوسيك.

وقال فيوري: "لقد أثبت أنه لا يمكن استبعادي من حسابات اللعبة. فرغم أنني لم أقدم أفضل ما لدي بعد، إلا أنني استطعت أن أقدم الأداء الأفضل عندما كنت في حاجة لذلك".

وأضاف: "لقد استمر (وايلدر) في النهوض، لكن اللكمة بالقبضة اليمنى في الرأس هي التي قضت عليه".

وتابع: "لم أُصب بأذى. حين تتلقى اللكمة، تفتح عينيك لتجد نفسك على الأرض. نهضت وكنت في كامل الوعي طوال الوقت. كنت على بعد لكمة واحدة من القضاء عليه طوال المباراة".

وقال: "أنا أعظم بطل وزن ثقيل في عصري بلا شك. أنا رقم 1. ومن يلعب بالنار كثيرا، فسوف تحرقه".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سقط فيوري مرتين أثناء المباراة