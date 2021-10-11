تصفيات كأس العالم 2022: ألمانيا أول فريق يتأهل إلى مونديال قطر

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أحرز جمال موسيالا هدفه الأول مع منتخب ألمانيا في المباراة التاسعة مع الفريق الوطني

نجحت ألمانيا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد فوزها على مقدونيا الشمالية الاثنين 4-0.

بذلك تكون ألمانيا هي أولى الدول المتأهلة لنهائيات البطولة علما بأن قطر تشارك في المنافسات بحكم كونها الدولة المضيفة.

وسجل اللاعب جمال موسيالا، وهو لاعب شارك في السابق ضمن صفوف المنتخب الإنجليزي للشباب، أول أهدافه بقميص المنتخب الألماني.

وافتتح كاي هافيرتز أهداف المنتخب الألماني في الشوط الثاني من المباراة من تمريرة من اللاعب توماس مولر.

كما هز تيمو فيرنر شباك مقدونيا الشمالية بهدفين متتاليين ليحرز الهدف الثاني والثالث لمنتخب بلاده.

وكان بإمكان المنتخب الألماني أن يحرز المزيد من الأهداف، لكن القائم تصدى لتسديدة أخرى من مهاجم تشيلسي فيرنر.

وقد تكون ليلة لا تنسى للمهاجم موسيالا، مهاجم تشيلسي السابق ويبلغ من العمر 18 عاما. وكان موسيالا قد خاض 19 مباراة في صفوف منتخب إنجلترا للشباب قبل أن يعلن انضمامه إلى منتخب ألمانيا وسجل الليلة أول أهدافه مع منتخب ألمانيا الوطني.

وتأهل منتخب ألمانيا، الحائز على لقب بطل كأس العالم 4 مرات، بقيادة هانسي فليك، للنهائيات للمرة العشرين في تاريخه ليحتل المركز الثاني في عدد مرات التأهل لكأس العالم بعد البرازيل التي تأهلت 21 مرة.