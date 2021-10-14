برشلونة: مليار يورو شرط جزائي في عقد بيدري الجديد مع الفريق الكاتالوني

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، يعتبر بيدري واحدا من أهم المواهب الصاعدة في برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني الاتفاق على تمديد عقد لاعبه الشاب بيدرو غونزاليس لوبيز، الشهير باسم بيدري، بحيث يتضمن العقد الجديد شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو حال فسخه.

وبذلك يصبح عقد اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، ساريا مع برشلونة حتى منتصف عام 2026، على أن يتم التوقيع من الجانبين، الجمعة.

اللاعب الإسباني انضم لبرشلونة عام 2020، من نادي لاس بالماس، ولعب 53 مباراة، خلال أقل من موسم، وهي أكبر نسبة مشاركة بين لاعبي النادي العريق.

وشارك اللاعب أيضا مع منتخب إسبانيا، في منافسات يورو 2020، ووصل إلى الدور قبل النهائي.

وكان بيدري أساسيا في جميع مباريات المنتخب الإسباني الذي يقوده المدير الفني، لويس إنريكي، ويعتبر بيدري، موهبة صاعدة مع برشلونة وإسبانيا.

كما ساهم اللاعب مع المنتخب الأوليمبي لبلاده، في الفوز بالميدالية الفضية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية، في طوكيو، بعد الهزيمة أمام المنتخب البرازيلي، في المباراة النهائية.

وشارك بيدري في 4 مباريات حتى الآن في الموسم الجديد من (الليغا) مع برشلونة، الذي يعاني من تقهقر المستوى حيث يحتل المركز السابع، في ترتيب جدول البطولة، بينما يحل رابعا في مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

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يالها من وسيلة رائعة للدعاية، وضع شرط جزائي بهذا الحجم في عقد اللاعب الصاعد، والذي بمناسبة الحديث عنه هو نفس الشرط الجزائي في عقد كريم بنزيمة، مع ريال مدريد.

بالطبع الدعاية واحدة من أهم أسباب هذا الشرط الجزائي، علاوة على أنه يوضح أيضا حجم الثقة التي يوليها كلا الطرفين للآخر، فاللاعب يوضح عمليا رغبته في الاستمرار مع برشلونة حتى نهاية العقد، وكذلك النادي.

وكانت بعض الأندية الأخرى قد أظهرت رغبتها في ضم بيدري، ورغم أنه ليس أعلى اللاعبين أجرا، إلا أن العقد الجديد سيؤدي لرفع راتبه بالطبع، فبرشلونة هو النادي المفضل لبيدري المشجع القديم، الذي كان يحلم بالانضمام للنادي، رغم أنه كان يمكنه الانضمام لريال مدريد.

فقد ذهب اللاعب في السابق ليخوض اختبارات ريال مدريد، لكنه لسوء الحظ فشل، واعتبره النادي قصير القامة بشكل كبير، لينتهي به الأمر في فريق لاس بالماس.