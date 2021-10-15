أُنس جابر: اللاعبة التونسية أول عربية تدخل نادي أفضل عشرة لاعبات في عالم التنس

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ستصبح التونسية أنس جابر أول عربية تدخل نادي أفضل عشرة لاعبات في التصنيف العالمي للاعبات التنس بعدما تأهلت لنصف نهائي بطولة إنديان ويلز.

وتمكنت جابر من التغلب على الإستونية آنيت كونتافيت بنتيجة 7-5 و6-3 لتبلغ نصف نهائي البطولة ذات الألف نقطة للمرة الأولى.

ويعد هذا الفوز رقم 48 للاعبة صاحبة السبعة والعشرين عاما في بطولات رابطة اللاعبات محترفات التنس، وهو رقم لم تحققه أي لاعبة خلال هذا الموسم.

وقالت أنس: "إنه حلم يتحقق، أن يكتب اسمي ضمن العشرة الأوليات، فهذه هي البداية. أنا أعلم أني أستحق هذا المكانة منذ فترة طويلة فقد كنت ألعب بصورة جيدة، لكني أرغب في أن أثبت أني استحق الوجود ضمن هذه القائمة، استحق أن أكون ضمن أفضل عشر لاعبات".

وستواجه أنس – التي ستدخل قائمة العشر الأوليات يوم الاثنين – الإسبانية باولا بادوسا في دور قبل النهائي، في الساعات الأولى من يوم السبت، بعدما نجحت في إقصاء المصنفة العاشرة عالميا الألمانية أنجليك كيربر بالفوز عليها بنتيجة 6-4 و7-5.

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وفي وقت سابق من هذا الموسم، نجحت اللاعبة التونسية في أن تكون أول عربية تحصل على لقب إحدى بطولات رابطة اللاعبات المحترفات حين فازت ببطولة بيرمنغهام في يونيو/حزيران الماضي.

محطات في مشوار أنس جابر:

1994 - ولدت أنس جابر بولاية المنستير في تونس

1997 - في سن الثالثة، بدأت أنس ممارسة لعبة التنس رفقة والدتها

2010 - في سن الـ 16 أنس تسافر إلى فرنسا وبلجيكا لتلقي تدريبات وتحترف لعبة التنس

2011 - في سن الـ 17 أنس جابر أول امرأة عربية تفوز بإحدى البطولات الكبرى الغراند سلام بعد فوزها ببطولة رولان غاروس للناشئات

2017 - أنس جابر ضمن قائمة أفضل 100 لاعبة في العالم

2018 - أنس بين قائمة أفضل 60 لاعبة في العالم، ثم إلى المركز الـ 51 في العام نفسه، كما تصل إلى نهائي بطولة موسكو

2019 - أنس جابر تحصل على لقب المرأة العربية للعام في الرياضة