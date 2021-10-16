نيوكاسل: ماذا قال يورغن كلوب عن الاستحواذ السعودي على النادي الإنجليزي؟

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توقع مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن يصبح نادي نيوكاسل يونايتد "قوة عظمى" جديدة في كرة القدم، وذلك بعد الاستحواذ السعودي على النادي في صفقة بلغت قيمتها حوالي 305 ملايين جنيه إسترليني.

ووافقت إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز على الصفقة الأسبوع الماضي، بعد تلقيها "ضمانات قانونية" بعدم وقوع النادي تحت سيطرة الدولة السعودية، خشية سجلها المتعلق بحقوق الإنسان.

وقال كلوب إن نيوكاسل "ضمن لعب دور مهم في عالم كرة القدم، لعشرين أو ثلاثين عاماً".

وأضاف في حديث لشبكة "سكاي": "لا يختلف رأيان حول المخاوف الواضحة المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة السعودية. ليس هذا هو السؤال. بل كيف سمح بأن يتم ذلك رغم المخاوف العديدة، لا يمكنني تقييم الأمر".

وتابع قائلاً: "لو تحدثنا عن كرة القدم، فبالطبع، على المدى الطويل، يجب القول إنهم سيكونون 'قوى عظمى'".

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في بريطانيا، ساشا دشموخ، إن الاستحواذ السعودي، أثار عدداً من "الأسئلة المقلقة العميقة، حول دور الرياضة في تلميع الصورة، وحول الرياضة وحقوق الإنسان، وحول نزاهة كرة القدم الإنجليزية".

وموّل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 80 في المئة من صفقة الاستحواذ.

وكانت وكالات استخبارات أجنبية أشارت إلى دور لولي العهد في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، الأمر الذي ينفيه محمد بن سلمان.

وقالت مديرة نيوكاسل يونايتد أماندا ستافلي، عقب الإعلان عن الصفقة لرئيس تحرير "بي بي سي سبورت"، دان رون، إن مجموعة "بي سي بي كابيتال"، الشريكة في صفقة الاستحواذ، أخذت المخاوف المتعلقة بسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان "على محمل الجد"، لكنها أكدّت أن شريكها هو "صندوق الاستثمارات العامة السعودي وليس الدولة السعودية".

وشكت أندية الدرجة الأولى لإدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من كيفية تجاوز الصفقة اختبار المالكين والمديرين، وكذلك من التكتم حولها إلى أن أعلن عنها في الإعلام.

وقال يورغن كلوب: "كنت أنتظر بيانا رسمياً من ريشار ماسترز (الرئيس التنفيذي للدوري الممتاز)، أو من أحد آخر، لأننا نعلم جميعاً وجود مخاوف حقيقية بشأن حقوق الإنسان". وأضاف: "أظن أنه من الواضح أننا جميعاً نفكر في الأمر ذاته هنا".

وتابع قائلاً: "لكن هذا سيخلق فريقاً خارقاً… مكان مضمون في دوري أبطال أوروبا، في غضون بضع سنوات، وليس على الفور".

وأضاف كلوب: "المال لا يستطيع شراء كلّ شيء، لكن ذلك ممكناً مع مرور الوقت. لديهم المال الكافي لاتخاذ بعض القرارات الخاطئة، ومن ثمّ اتخاذ القرارات الصحيحة، وعندها سيكونون حيث يريدون".

"لدينا منافس جديد"

قال مدرب تشيلسي، توماس توخيل: "أعتقد أنه من الطبيعي أن تكون للناس مخاوف، لكننا نثق في الدوري الممتاز. لقد وافقوا على ذلك، وهم السلطة في هذه الحالة".

وأضاف: "يبدو أنه لدينا منافس جديد على المواقع والألقاب".

ورفض مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، المشاركة في النقاش السياسي حول ما حدث.

وقال: "لم أعتقد أن هذا سيستمر لكنه الآن حدث وسيغيّر الصورة".

وأضاف سولشاير: "لا أعرف خطط المالكين الجدد، لا أستطيع أن أقول ما إذا كانوا سينفقون الكثير من المال، إنه نادي كرة قدم رائع له تقاليد".

وتابع: "على المدى الطويل، سيكون من المثير للاهتمام مشاهدته. كان حديث كرة القدم في الأسابيع القليلة الماضية وهذا ما يريدونه في النهاية".

وعلّق بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي قائلاً: "يبدو أن مشجعي نيوكاسل الذين رأيتهم كانوا سعداء. الأمر يدخل في مجال الأعمال. استحوذ الناس على ناد وجمهور نيوكاسل سعيد. أنا بعيد عن سبب اتخاذ القرار".