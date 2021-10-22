بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد يكشف عن حذاءً "نباتي" من تصميمه
أصبح النظام الغذاء النباتي شائعاً بين لاعبي كرة القدم، على غرار مدافع فريق روما الإيطالي، كريس سمولينغ، الذي أعلن أنه قرر حصر طعامه بالأغذية النباتية.
من جهته، أصبح فريق فورست غرين روفرز في الدرجة الثانية الإنجليزية نادياً نباتياً بالكامل. وبات تشيلسي أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يفتح متجراً للأغذية النباتية للجمهور.
وجاء الآن دور بول بوغبا ليصمم حذاءً نباتياً بنسبة مئة بالمئة، وغير مخصص لجندر بعينه.
وتعاون نجم المنتخب الفرنسي مع المصممة ستيلا مكارتني، في تصميم حذاء من علامة أديداس، صنع من مواد خضعت للتدوير.
وقال بوغبا إن الفكرة اختمرت في ذهنه بعد نقاش مع مكارتني في مايو/ أيار 2020 خلال فترة الإغلاق.
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"كنت حينها مشتاقاً للعب كرة القدم. وانتابني شعور رائع بالتركيز على شيء يجمع بين حبي لكرة القدم وشغفي بالأزياء".
وأضاف: "أنا أولاً وقبل كل شيء، لاعب كرة قدم. ولكن لدي اهتمام كبير بالأزياء، وكنت دائما أرغب في استكشاف هذا المجال أكثر".
أما مكارتني فقد ساعدت سابقاً في تصميم قمصان المنتخب الأولمبي البريطاني، ومنتخب ذوي الاحتياجات الخاصة. وقالت: "سمعت عن مدى شغفه بالأزياء، وعرفت الاهتمامات المشتركة بيننا. وهذا ما حفزنا على التعاون في تصميم هذا الحذاء البديع".
"ومن الأشياء اللافتة للانتباه هي مكانة الأزياء في شخصيته في الملعب وخارجه، وعليه كان لابد أن يظهر هذا الأمر في التصميم".
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