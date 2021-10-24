محمد صلاح يسجل ثلاثية في مباراة "مذهلة" على أرض مانشستر يونايتد

قبل 6 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صلاح أحرز ثلاثة أهداف وصنع هدفا في فوز ليفربول الكبير على مانشستر يونايتد بخماسية

بثلاثة أهداف للنجم المصري محمد صلاح، سحق ليفربول مضيفه مانشستر يونايتد، 5-0، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ ليفربول المباراة مسيطرا على مجرى المباراة. ولم يمر أكثر من خمس دقائق حتى بدأ التسجيل عن طريق اللاعب نابي كيتا، بتمريرة حاسمة من صلاح، معلنا عن الهدف الأول والسيطرة الكاملة للريدز.

وفي الدقيقة 13 نجح البرتغالي ديوغو غوتا، في إضافة الهدف الثاني، بتمريرة حريرية من ألكسندر أرنولد.

ثم جاء دور صلاح ليحرز الهدف الثالث للريدز والأول له في الدقيقة 38، بعد جملة تكتيكية داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد وبين الدفاع، ليمرر نابي كيتا الكرة لصلاح الذي أسكنها الشباك.

وأمام ضغط ليفربول المستمر تراجعت معنويات لاعبي مانشستر يونايتد. ودخل البرتغالي كريستيانو رونالدو، في التحام قوي مع كورتيس جونز، وركله بقوة ليحصل على إنذار.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة أحرز صلاح الهدف الرابع لفريقه والثاني له، لينتهي الشوط بتقدم الضيوف على أصحاب الأرض بأربعة أهداف نظيفة وسط ذهول الجميع.

وفي الشوط الثاني لم ينجح المدرب سولشاير في إنقاذ مانشستر يونايتد أو الخروج من القبضة الحديدية لمدرب الريدز الألماني يورغن كلوب، واستمرت سيطرة واستحواذ الريدز على الكرة والتي بلغت في بعض فترات المباراة أكثر من 85 بالمئة.

وسريعا في الشوط الثاني أحرز صلاح الهدف الخامس لفريقه والثالث له، في الدقيقة 50، كما ألغى الحكم هدفا أحرزه رونالدو الذي كان في موقف تسلل.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رونالدو حصل على بطاقة صفراء بعد ضرب مدافع ليفربول

وشهد الشوط الثاني أيضا طرد الفرنسي بول بوبغا، في الدقيقة 60، وكان قد نزل إلى الملعب بديلا في بداية الشوط، لكنه تعمد إيذاء نابي كيتا وتعامل معه بعنف، فطرده الحكم.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة، ليحتل المركز الثاني خلف تشيلسي المتصدر برصيد 22 نقطة، ويلاحقهما مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 14 نقطة.

"نعلم ما يلزم للفوز بالدوري"

سجل صلاح في المباراة العاشرة على التوالي، ورفع رصيده من الأهداف في الدوري إلى 10 أهداف، لينفرد بالصدارة متفوقا بثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي، الذي توقف عند 7 أهداف.

وقال صلاح عقب المباراة لشبكة سكاى سبورت: "أعتقد أنه من الرائع الفوز 5-0 هنا، لقد علمنا قبل المباراة أنه سيكون صعبا إذا لم نلعب بقوة".

وأصبح أول لاعب يسجل في 3 زيارات متتالية لملعب مان يونايتد، أولد ترافورد، في تاريخ الديربي.

وأضاف: "طالما استمر الفريق في الفوز، فأنا سعيد وأبذل قصارى جهدي للفريق لتحقيق الفوز. وقد صنعت الهدف الأول لنابي كيتا ليسجل".

وعن الفوز ببطولة الدوري هذا العام، قال صلاح: "نحن نعلم ما يلزم للفوز بالدوري الممتاز، لقد فعلنا ذلك قبل عامين. لقد حققنا انتصارا كبيرا هنا ولكنها مجرد ثلاث نقاط فقط".

وعن ما حدث بين الشوطين أكد صلاح أنه بعد نهاية الشوط الأول، "كنا نتحدث في غرفة الملابس لمواصلة التقدم وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف."