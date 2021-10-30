ملاكمة بريطانية تدعو إلى إجراء تغييرات في وسائل التحقق من الأوزان

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وفقا لفريق هاربر، فإن هذه الأوزان مصممة للرجال

تعتقد الملاكمة البريطانية تيري هاربر وفريقها أن الهيئات الحاكمة بحاجة إلى إصلاح اللوائح المتعلقة بالوزن المطلوب لمباريات الملاكمة.

وقالت بطلة المجلس العالمي للملاكمة في وزن الريشة إن عليها تتبع دورتها الشهرية بعناية أثناء التدريب، وإن التحقق من الأوزان قبل مباريات اللقب العالمي يمثل أيضا مشكلة.

وقالت هاربر لبرنامج لوك نورث على بي بي سي: "من قبل كنا نقوم بذلك كيفما اتفق. لم أكن أعرف الكثير عن دورتي الشهرية وما تأثير ذلك على وزني وكيفية أدائي في النادي الرياضي".

ويتطلب المجلس العالمي للملاكمة التحقق من الأوزان قبل مباريات التنافس على اللقب العالمي، ولكن وفقا لفريق هاربر، فإن هذه الأوزان مصممة للرجال.

وتعمل هاربر مع مدرب القوة والتكيف داني ويلسون وأخصائي التغذية لي ريكاردز في منشأة بوكسينغ ساينس في جنوب يوركشاير للتحضير لمبارياتها.

وأضافت: "لا بد لي من تتبع دورتي الشهرية. قبل أن يبدأ معسكر التدريب، سأتحقق منها مع داني وأتفحص الأسابيع التي من المقرر أن تبدأ فيها" .

وقالت "سيقوم داني بعد ذلك بوضع هيكلية حيث سيكون لدينا أسابيع للتعافي وأسابيع أخرى حيث نضغط حقا ونحاول الدفع من أجل تحقيق أفضل النتائج الشخصية. كل شيء يجب أن يكون هناك تخطيط وراءه".

وخسرت الملاكمة البريطانية شانون كورتيناي حزام الوزن الخفيف من المجلس العالمي للملاكمة في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول بعدما فشلت في تحقيق وزن مناسب للدفاع عن لقبها ضد جيمي ميتشل.

وفقدت كورتيناي وزنها بمقدار 2.5 رطلا (1.13 كيلوغراما تقريبا) عندما بدأت دورتها الشهرية خلال أسبوع المباراة وكشفت أنه قد مرت ثلاث سنوات قبل ذلك شهدت خلالها انقطاعا تاما للدورة الشهرية.

وقال خبير التغذية ريكاردز إن التحقق من الأوزان الذي يطلبه المجلس العالمي للملاكمة، يمكن أن يكون ضارا باللاعبات.

وقال "علينا [أن نتتبع] وزنها وكذلك دورتها الشهرية أيضا".